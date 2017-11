Plus de Canadiens achèteront leurs cadeaux en ligne

Plus de Canadiens que jamais réaliseront leurs emplettes des Fêtes en ligne cette année. L'enquête commandée par FedEx Canada révèle que 65 pour cent des Canadiens interrogés ont l'intention de magasiner en ligne, tandis que 55 pour cent ont dit l'avoir fait l'an dernier.

Six pour cent des personnes interrogées magasineront en ligne pour la première fois cette année.

Les participants du Canada atlantique et de la Colombie-Britannique (67 pour cent) et de l'Ontario (68 pour cent) étaient les plus susceptibles de magasiner en ligne.

Le Québec, la Saskatchewan et l'Alberta arrivent en queue de peloton, avec des taux allant de 58 à 62 pour cent.

L'enquête a été menée en ligne entre les 5 et 7 octobre, auprès de quelque 1490 Canadiens d'âge adulte. Aucune marge d'erreur ne peut être calculée, puisque les participants ne représentent pas un échantillon de la population choisi au hasard.