Fêter en beauté: un teint frais au saut du lit

S'affranchir d'un teint brouillé et endiguer les signes de fatigue lorsqu'on est assoupi? Redoutablement efficace comme stratégie et si facile à incorporer à son quotidien. Des gestes simples pour un résultat resplendissant, tel devrait être l'objectif de tout rituel beauté de nuit!

La stratégie à adopter consiste essentiellement à recourir à des actifs aptes à stimuler le mouvement cellulaire en neutralisant au passage les radicaux libres (ces derniers étant responsables du vieillissement cutané). Attention, car on cible avant tout des zones et des ingrédients spécifiques. Il faut donc préconiser des soins de haute performance, tels qu'un masque de nuit récupérateur et raffermissant pour le visage, le cou et le décolleté (ces deux dernières régions étant trop souvent négligées) ainsi qu'un hydratant hâle progressif pour le visage de nuit qui nimbe celui-ci de lumière, ce qui permet ensuite de passer outre les fards et les poudres, pour un air frais et moins apprêté.

Parallèlement, on jette son dévolu sur un soin lissant anti-âge pour le contour de l'oeil à la caféine. Ce super actif met en marche la microcirculation et draine les fluides (les bénéfices sont décuplés lorsqu'on masse délicatement la région oculaire).

On peut utiliser également une bruine d'ambiance à l'orange et à la mandarine qui induit naturellement - et spécifiquement - le sommeil. Car la nuit s'avère une phase de régénération et de réparation cellulaire intensive. Un cycle nocturne déréglé a donc un impact direct sur la qualité de l'épiderme.