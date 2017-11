Des habits de Noël pour nos petits anges

Paillettes pour les fillettes et noeud papillon pour les garçons : voici des tenues de fête classiques et confortables qui feront le bonheur de nos chérubins... et de belles photos.

DOUCE ET PRÉCIEUSE

Cette robe élégante (voir photo principale) en tissu souple est ornée de fleurs brodées sur sa jupe et de pierres du Rhin. Un ruban noir au niveau des hanches et de l'ourlet renforce l'élégance du vêtement.

Du 3 ans au 12 ans

À partir de 68 $

DEUX EN UNE

Motif casse-noisette pour Noël et tartan pour le jour de l'An. Cette jupe en pur coton est réversible et évolutive quand la petite fille grandit grâce à une bande élastique au niveau de la taille. Faite à la main au Québec, elle se lave et se sèche à la machine et existe dans d'autres motifs.

Du 18 mois au 8 ans

59,99 $

CHIC DÉCONTRACTÉ

Les petits motifs ton sur ton du débardeur en tricot et du pantalon font l'originalité de cette tenue égayée par un polo de jersey couleur bourgogne.

Du 12 mois au 12 ans

Polo à partir de 36 $ ; débardeur à partir de 40 $ ; pantalon à taille ajustable à partir de 56 $

CRAQUANTE ET PÉTILLANTE

La collection Magnifique comprend une veste à capuchon couleur champagne à insertion de fil métallique, un cache-couche à motifs de pois et d'étoiles, une jupe réversible en taffetas bleu nuit d'un côté et en tulle à pois dorés de l'autre et un legging de maille lustrée.

Du 3 au 24 mois

Veste 39,95 $ ; cache-couche 29,95 $ ; jupe 44,95 $ ; legging 39,95 $. Le tout du 6 au 24 mois s'assortit de chaussettes à insertion de fil argenté et motifs de petites couronnes, 6,95 $

QUINTETTE EN VEDETTE

Jupe à paillettes et chandail rigolo, robe rose bien sage ou en velours chatoyant pour les filles et costume classique ou décontracté pour les garçons, chacun a son look, mais tous sont prêts pour faire la fête.

Chandail 14,99 $, jupe 29,99 $ ; robe rose 29,99 $ ; robe bleu nuit 19,99 $ ; blazer foncé 39,99 $, pantalon foncé 24,99 $, bonnet 14,99 $ ; blazer gris 49,99 $, pantalon gris 29,99 $, ensemble chemise et noeud papillon 22,99 $

VELOURS TENDANCE

Le velours, très en vogue cette année, forme le haut de cette robe dont la jupe mêle de larges bandes satinées de différents tons. Des collants irisés rappellent la finition de la ceinture du vêtement.

Du 3 ans au 8 ans

26,98 $

COMME UN GRAND !

Avec son cache-couche façon chemise en coton Oxford et son noeud papillon, votre bout'chou se sentira grand comme un homme. La chemise classique est réchauffée d'un gilet jacquard sans manches assorti à un pantalon de velours bleu faciles à reporter en toutes occasions.

Du 6 au 24 mois

Cache-couche 42,95 $ ; noeud papillon 14,95 $ ; gilet 39,95 $ ; pantalon 39,95 $

FACILE À REPORTER

Cette robe bleu nuit en maille à insertion de fil métallique et fleurs brodées sur le devant est réveillée par un poncho en maille scintillante aussi rouge que l'habit du père Noël. Détail essentiel pour finaliser la tenue : les collants, ici avec insertion de fil argenté et étoile blanche, parfaits pour les Fêtes.

Robe du 6 au 24 mois 54,96 $ ; poncho du 6 au 24 mois 49,95 $ ; collants du 3 au 24 mois 19,95 $

BEAU BONHOMME

Le pull en tricot à motif tartan revisité donne du caractère à cette chemise blanche classique à manches longues ajustables et ce pantalon gris tout simple à taille réglable.

Du 12 mois au 12 ans

Pull à partir de 46 $ ; chemise à partir de 42 $ ; pantalon à partir de 56 $

QUEL STYLE !

Vêtu ainsi, votre petit garçon fera assurément tourner la tête de tous les invités !

Du 6 au 24 mois

Chemise avec noeud papillon 21,98 $ ; pantalon avec bretelles 19,98 $ ; bottillons 22,98 $