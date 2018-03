Tartelettes canneberge et agrumes

Sophie Ouimet

Les agrumes donnent une belle pointe d'acidité à ces tartelettes à base de canneberge. On peut en congeler deux douzaines et en sortir une douzaine à la fois quand la visite s'en vient. Il est aussi possible de cuisiner une seule grande tarte avec les mêmes quantités.