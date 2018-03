La pâte à gnocchis express

Ingrédients

- 360 g de ricotta

- 80 g de parmesan râpé finement

- 150 g de farine

- 3 oeufs

- 1 1/2 c. à thé de fleur de sel

- Poivre noir

Préparation

1. Mettre la ricotta, le parmesan, la farine, les oeufs, le sel et le poivre dans un grand saladier et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte collante.

2. Former ensuite des boudins à la main et faites-en de petits rectangles.

3. Cuire les rectangles de pâte dans l'eau bouillante salée, quelques minutes, jusqu'à ce que les gnocchis flottent à la surface. Retirer et égoutter.

Bon à savoir

Au moment de faire la pâte, vous pouvez ajouter du zeste de citron bio, des fines herbes.

Quelques conseils

Deux options: en entrée, vous faites revenir vos pâtes dans une poêle contenant un beurre noisette et de la sauge. Dans ce cas, surtout si vos pâtes sont grosses, il vaut mieux les recuire quelques minutes dans l'eau bouillante salée avant de les passer au beurre, afin qu'elles soient bien cuites et croustillantes. Pour un repas vite fait, vous envoyez vos pâtes dans une sauce tomate qui bouillonne sur le feu. Elles vont cuire en quelques minutes.

Vous n'avez absolument pas besoin d'être un grand chef pour faire ces gnocchis express - qui sont par ailleurs davantage des gnudi, puisqu'ils ne contiennent pas de pommes de terre! Les nôtres étaient difformes, voire presque grotesques - nous avons toutefois préféré les présenter comme des gnocchis artisanaux! Le goût? Délicieux!

Nous avons fait le test: mieux vaut congeler les pâtes une fois cuites. Laissez refroidir les pâtes, mettez-les au congélateur sur une plaque pour les faire congeler individuellement d'abord. Vous pouvez ensuite les transférer dans un sac sans craindre qu'elles ne collent les unes aux autres. Il est aussi possible de congeler la pâte en boudins, bien serrée dans une pellicule. Vous pouvez la faire décongeler au frigo, quelques heures, et demander aux enfants de faire les pâtes. C'est amusant pour eux, et ça vous évite l'étape de la fabrication de la pâte collante, qui peut facilement se compliquer avec des petits...