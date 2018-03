Le meilleur ketchup maison

Faire ses tourtières maison, c'est bien. Les servir avec du ketchup commercial? C'est moins tentant. Alors pour Noël, on prend le temps de préparer son ketchup aux fruits à la maison avec les derniers fruits et légumes de la saison, comme le faisaient nos grands-mères et leurs mères avant elles.

Recette

Pour une dizaine de pots de 250 ml

Ingrédients

- 10 tomates moyennes, pelées

- 1 poivron vert et 1 poivron rouge

- 4 pommes

- 4 branches de céleri

- 4 prunes bleues

- 1 tasse de raisins verts coupés en deux

- 4 pêches, pelées

- 15 ml de gros sel

- 2 tasses de vinaigre blanc

- 1/2 tasse de sirop de maïs

- 2 1/2 tasses de sucre blanc

- 125 g de canneberges

- 1 bâton de cannelle

- 1 c. à table d'épices à marinade

- 7-8 clous de girofle entiers

Préparation

Un ketchup aux fruits, ou chutney, est essentiellement une confiture acidulée de fruits et légumes, relevée d'épices. Les recettes sont probablement aussi variées qu'il y a de cuisiniers: la nôtre varie selon les années, les récoltes dans le jardin et les arrivages de ce jour-là au marché Jean-Talon. Il y a parfois des poires ou des dés de courge butternut au lieu des pêches, des tomates vertes qui n'ont pas eu le temps de mûrir dans le jardin au lieu des rouges, des raisins secs pourraient remplacer les canneberges même si on préfère utiliser ce produit québécois. On note chaque année les variations et les appréciations. Cette recette est la plus «classique», succès assuré.

Coupez tous les fruits et légumes en dés de grosseur semblable pour en assurer une cuisson uniforme. Placez, dans une étamine ou un morceau de tissu propre et fin, les épices à marinade et les clous de girofle; fermez avec une ficelle de coton. Placez dans une casserole à fond épais tous les ingrédients: le vinaigre, le sel, le sucre, les épices et les fruits et légumes. Le plat en fonte émaillée est idéal.

Chauffez le ketchup à feu moyen jusqu'à ébullition en brassant régulièrement. Attention! Le mélange colle rapidement. Laissez frémir à petits bouillons pendant une heure environ, jusqu'à ce que les fruits et légumes soient translucides. Le sirop n'épaissira pas autant que pour une confiture traditionnelle.

Placez le ketchup dans des bocaux stérilisés et encore chauds. Les pots devront être stérilisés si vous souhaitez conserver le ketchup à température ambiante. Sinon, le ketchup se conservera au moins 15 jours au réfrigérateur. À déguster avec une tourtière, du pâté, des fromages comme le cheddar ou le stilton.