Les meilleures bûches du supermarché

À la crème glacée

• Sélection

• Iceberg Vanille et fraises

• Iceberg Chocolat et vanille

• Coaticook Traditionnelle

• Coaticook Tire d'érable

Note: Globalement décevantes, mais moins chères que les autres, elles nous ont paru sans surprise côté saveurs et textures. La plupart contiennent peu de gâteau ou pas du tout, comme les Iceberg, qui sont essentiellement de la crème glacée en forme de bûche. Celle au chocolat et à la vanille de cette marque devrait néanmoins ravir les enfants avec son motif de sapin au centre. Pour une bûche plus festive, on vous conseille l'une des deux Coaticook.

La gagnante: Coaticook Tire d'érable - 8,99 $, en épiceries

Assez alléchante visuellement et tout aussi intense au goût, elle a la saveur de l'érable (très présente entre autres dans les pépites de la garniture) qui lui donne un côté bien de chez nous. La crème glacée est bonne et le concassé d'érable, un ajout apprécié. Si on ne présente qu'un dessert, elle est une valeur moins sûre que la bûche traditionnelle de la même marque, mais elle va plus loin côté goût et textures.

Notre deuxième choix: Coaticook Traditionnelle - 6,99 $, en épiceries

Un peu plus complexe que ses concurrentes avec sa crème glacée qui a bon goût, son gâteau (toutefois peu présent), ses (rares) copeaux de chocolat et son coulis. Elle a une apparence industrielle, mais c'est un classique qui réveillera des souvenirs pour plusieurs.