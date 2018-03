Dinde: la farce revisitée

« À l'origine, la farce était composée d'un hachis de viandes, mais elle n'était pas destinée à être mangée », précise l'historien Michel Lambert, auteur d'Histoire de la cuisine familiale du Québec. Cette façon d'apprêter la viande s'est transformée au fil du temps, passant d'un souci esthétique, au départ, à ce que l'on entend aujourd'hui par une bonne farce.Les cuisiniers des nobles chevaliers ont commencé à farcir les oiseaux servis à leur table au Moyen-Âge. Vers l'an 1000, Constance, fille du roi Robert II, du Languedoc, apporta cette coquetterie à la cour de France.

Après avoir retiré les os de l'animal, on utilisait d'autres parties de viande moins appréciées en cuisine pour rembourrer, en quelque sorte, le gibier et éviter qu'il ne s'affaisse. Car, à l'époque, précisons-le, on aimait que le repas ait l'air authentique et fraîchement chassé.

Mettons-y du tousqui

En s'installant à la cour un siècle plus tard, les Normands eurent l'idée de remplacer ces viandes par du pain, ce qui était économique et pratique, surtout pour les volailles qui laissent peu de viande résiduelle pour la « bourrure ».

« Au XVIIe siècle, la France recevait beaucoup de riz, au point que, dans les hôpitaux et les hospices de pauvres, on ne servait souvent que ce féculent aromatisé avec de l'oignon ou des produits laitiers », raconte Michel Lambert. On a ainsi commencé à l'incorporer aux farces.

Graduellement, la farce s'est répandue dans les cours royales d'Europe pour s'étendre à la population générale.

Les Anglais ont commencé à y mettre leur grain de sel, ou plutôt leurs pommes de terre. Les Irlandais y ont ajouté de l'orge ; les Écossais, de l'avoine.

Et parce que, finalement, la chose avait plutôt bon goût une fois imprégnée des jus de la viande, on l'agrémenta peu à peu d'aromates, d'oeufs, d'herbes et d'épices.

Les colons et leurs farces

Au Québec, nos recettes de farces traditionnelles s'inspirent des farces française et anglaise. Les premières étaient composées de pain, de riz ou de pommes de terre, auxquels on ajoutait des abats ou un peu de porc haché, si les abats étaient en quantité insuffisante.

Durant le temps des Fêtes, on s'en servait principalement pour farcir l'oie, et parfois la dinde, les chapons et les canards. Ces façons de faire perdurent aujourd'hui. Selon les régions, l'une de ces versions - anglaise ou française - prédomine. On y a aussi mis notre touche en agrémentant parfois la préparation de pommes.

À Montréal et près des frontières américaine et ontarienne, on cuisine traditionnellement la farce dans sa version anglaise, soit avec une purée de pommes de terre. Dans la région de Québec et dans l'est de la province, le pain prédomine.

Des «épices de Noël» pour aromatiser

Les farces ont souvent un petit parfum de Noël. C'est que traditionnellement, on aromatisait les plats avec trois épices : la cannelle, le clou de girofle et la muscade, des aromates utilisés en France depuis le Moyen-Âge et accessibles aux moins nantis. Les Anglais utilisaient plutôt le gingembre, la cannelle et la muscade.

En raison de leur coût et de leur rareté dans les colonies, on réservait toutefois ces épices à une utilisation médicale afin de donner meilleur goût aux herbes amères qui servaient à soigner les gens, ou encore, aux grandes fêtes de l'année.

Farcir sa dinde, et quoi encore ?

Pourquoi pas des légumes ! Utilisez vos restants pour farcir tomates, courgettes, courges ou poivrons.