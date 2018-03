Une tisane au cacao, c'est oui

Goûter

«Il faut ajouter un peu de miel ou de sucre à la fin, conseille Catherine Goulet. On peut aussi utiliser des épices, comme la cannelle ou le clou de girofle.» Au goût, c'est étonnant. Plus savoureux qu'attendu, c'est un délice pour les amants du chocolat et une dose d'énergie bienvenue en hiver. «La théobromine du cacao, c'est merveilleux, souligne la chocolatière. Ça agit comme la caféine, mais sans donner de down. Ça fait qu'on est de bonne humeur.»

Chocolat du Nord

Avanaa veut dire «qui provient du Nord», en inuktitut. Géologue, Catherine Goulet travaillait au Pérou quand elle a découvert le chocolat artisanal local, si varié d'une région à l'autre. «Ça m'a fait triper», se souvient-elle. Revenue à Montréal, elle a commencé à fabriquer du chocolat pour le plaisir, «puis c'est devenu un truc plus présent», résume-t-elle. Sa microfabrique de chocolat «bean-to-bar» a ouvert il y a un an.

Quant à la cosse des fèves, «en Amérique centrale et du Sud, on s'en sert traditionnellement comme breuvage, indique- t-elle. Les femmes enceintes en consomment beaucoup. J'y ai goûté dans une communauté maya, au Belize. Au Pérou, ils infusent aussi les écales dans le lait chaud.» Oh, la bonne idée...