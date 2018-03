Un gâteau vieilli cinq ans pour Noël

Ces gâteaux ont été préservés soigneusement, badigeonnés régulièrement de rhum au fil des ans et ont développé, ainsi, une texture plus fondante et une saveur plus riche, comme un vin ou un fromage qui aurait profité du passage des ans.

On suggère de le servir en tranches fines, avec un thé ou du foie gras et un vin moelleux.

Ces gâteaux de 560 g sont numérotés de 1 à 800 et vendus 55 $ sur le site de Toque et Tablier, où l'on retrouvera aussi plusieurs versions plus ou moins classiques du traditionnel gâteau de Noël québécois.

La prochaine cuvée spéciale du genre ne sera prête qu'en 2020.

Info: www.toqueettablier.ca