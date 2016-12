Les Fêtes vues par... Marie-Fleur St-Pierre

Le 24 ou le 25 ?

La tradition, c'est le 24 décembre. Un réveillon de minuit.

Qui reçoit ?

C'est chez ma mère. On se rassemble, notre petite famille : moi, mes soeurs, les chums. C'est toujours le même menu, avec les mêmes recettes de ma grand-mère : des coquilles au thon, des miniquiches, des saucisses dans le sirop d'érable. Une année, ma mère avait tenté de changer de menu, et ça s'est mal passé !

Qu'est-ce qu'on boit ?

On commence toujours par un mousseux. Ensuite, c'est un punch de Noël. Une recette de Ricardo, ou de Louis-François Marcotte !

Le plat qui symbolise Noël ?

Assurément les coquilles au thon ! C'est un appareil de sandwich au thon dans des pâtes croustillantes en forme de coquille. Mes soeurs et moi les préparons avec les ingrédients achetés en petite quantité par ma mère : 2 boîtes de thon et 24 coquilles. Quand vient le temps de les servir, disons qu'il y a une grosse partie qui a été mangée pendant la préparation !

Style buffet ou assis autour de la table ?

Autour de la table, on met tous les plats ensemble. Il y a toujours trop de nourriture ! On mange des plats très simples. La dinde, le ragoût et le pâté à la viande, c'est pour le 25. Par contre, le matin, on déjeune avec les restants du réveillon !

Le cadeau gourmand qu'on aime recevoir

J'aime recevoir de l'huile d'olive ou des anchois en boîte. Un classique, même si je n'ai pas la dent sucrée : les Chocolats de Chloé.