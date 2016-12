Inviter une personne seule à Noël

«Ça fait remonter les émotions de façon surprenante»

Il est plus difficile d'être seul à Noël - et lors du réveillon - que les autres jours de l'année, confirme Yves Dalpé, psychologue. La Presse l'a joint à Québec.

La solitude est plus dure à vivre à Noël?

Oui, bien sûr. Pendant les vacances des Fêtes, et à Noël particulièrement, c'est plus difficile pour les gens qui sont seuls, qui sont tristes, qui viennent de se séparer, etc. Je fais de la psychothérapie autant en individuel qu'en couple, et je le vois dans les confidences que les gens me font. La littérature scientifique nous le confirme aussi. Aux Fêtes, les personnes qui vivent des moments pénibles se sentent encore plus mal. Ça fait remonter les émotions de façon surprenante.

Ces gens doivent prendre la chose au sérieux, contacter des proches. Ne pas rester isolés, seuls chez eux. Il faut avoir l'humilité de contacter des gens, de faire cette démarche. Ça peut faire une grande différence.

Ce n'est pas sain de rester seul?

Je ne pense pas.

Même si on est séparé ou veuf depuis peu de temps et qu'on n'a vraiment pas le coeur à la fête?

Si la personne n'a pas le coeur à la fête, peut-être qu'elle peut rester seule. Mais il y a un danger: s'enfoncer dans une espèce de nostalgie, qui peut être déprimante. Les recherches le démontrent clairement : les gens qui sont seuls sont plus à risque de maladies. On sait même que selon les statistiques, ils vont décéder plus tôt. Ça démontre l'importance des liens.

Si on a un différend avec quelqu'un et qu'on sait qu'il sera seul à Noël, vaut-il mieux tenter de passer par-dessus le désaccord et l'inviter?

C'est une bonne occasion de tenter un rapprochement. Un moment particulièrement significatif pour faire la paix, si vous en êtes capables.

Ça m'est arrivé, je peux vous le confier. Je me suis séparé de ma première épouse quand j'étais à San Francisco, pour faire mon doctorat. On s'était séparés en août. J'avais un enfant qui était resté avec moi à San Francisco, tandis que notre autre enfant était avec mon épouse à Montréal. Aux Fêtes, j'étais censé rester à San Francisco. Mais à la dernière minute, j'ai cherché fébrilement un billet d'avion. Il fallait absolument que j'aille à Montréal pour voir mon épouse. Même si on était séparés, ce n'était pas réglé. On s'est retrouvés les quatre ensemble pour fêter Noël. C'était devenu trop dur.

Aujourd'hui, on sait que le tiers des ménages québécois sont formés d'une seule personne. Beaucoup de gens ne sont-ils pas heureux seuls?

Oui. C'est sûr que si la personne est habituée à vivre seule, ce n'est pas aussi difficile. Ces gens ont leur réseau. L'important, ce n'est pas de vivre en couple, c'est d'avoir un réseau social proche. Si ce réseau est bien organisé, ça va aller.