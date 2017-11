Mon beau sapin... cueilli directement dans la forêt

Située à 70 km au nord de la ville de Québec, la Forêt Montmorency est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche du monde, avec ses 412 km2. « C'est la forêt de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Les professeurs et étudiants y viennent faire leur recherche et apprentissage. Cette richesse naturelle est ouverte au public et nous offrons des activités récréatives », précise Julie Moffet, coordonnatrice des opérations récréatives de la Forêt Montmorency.

« Viens couper ton sapin de Noël » est une activité qui a débuté il y a deux ans et qui jouit d'une grande popularité. « Il y a des familles et des jeunes qui y participent. C'est une activité très agréable pour les gens actifs qui aiment le plein air, car il faut marcher deux kilomètres en raquettes pour arriver jusqu'au secteur de coupe des sapins baumiers naturels et deux autres kilomètres pour revenir au point de départ ! », explique Julie Moffet.

« Ce sont des vrais arbres naturels et sauvages. Les aiguilles ne tomberont pas dans votre salon le 25 décembre au matin ! »

- Julie Moffet

Il faut prévoir au moins deux bonnes heures pour parcourir les quatre kilomètres et couper son sapin. Pour les jeunes enfants qui se fatiguent plus vite, il est plus prudent d'apporter son traîneau pour leur faciliter le chemin du retour.

La Forêt Montmorency vous fournit une scie égoïne, une petite pelle, du cordage et un traîneau pour transporter le sapin jusqu'au pavillon d'accueil. N'oubliez pas d'apporter votre matériel afin de pouvoir fixer votre sapin sur le toit de votre voiture et, bien évidemment, de prévoir des vêtements chauds, de l'eau et des collations.

Julie Moffet invite les gens à découvrir cette ressource inépuisable qu'est la forêt boréale et les nombreuses activités organisées à la Forêt Montmorency toute l'année. « Il y a du ski de fond, des promenades où on découvre la faune et la flore. Par exemple, « De la forêt à l'assiette » est une activité qui allie plein air et apprentissage de l'écosystème boréal. On récolte une ressource naturelle comestible de la forêt et on apprend à la préparer côté cuisine. On peut utiliser le sapin baumier dans les épices, les biscuits, et on produit ici de la gelée de sapin et du miel de sapin ! »

________________________________________________________________________________

La réservation est obligatoire. Pour une famille de 4 personnes, le tarif est de 30,44 $ + taxes, sapin inclus.

Informations : 418 656-2034