 Plonger dans les trempettes: reccettes pour plat de résistance 

Trempette à la dinde épicée

Pour servir la dinde autrement ou pour récupérer les restes du réveillon, une trempette légèrement pimentée à étaler sur du pain grillé ou sur des crudités.

Donne : un bon bol de trempette

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS

30 ml (2 c. à table) d'huile végétale ou de canola

1 gousse d'ail hachée

75 ml (1/3 de tasse) d'oignon ciselé

75 ml (1/3 de tasse) de bière rousse

75 ml (1/3 de tasse) de sauce BBQ de votre choix

175 g (2/3 de tasse) de fromage cheddar fort râpé

175 g (2/3 de tasse) de fromage bleu danois émietté

500 g (2 tasses) de dinde hachée grossièrement, viande blanche ou brune, au choix (si on veut une trempette plus lisse, passer la dinde au robot culinaire)

15 ml (1 c. à table) de sambal oelek ou de pâte de piment fort

5 ml (1 c. à thé) de poudre de cari

125 ml (1/2 tasse) de crème à 35 %

125 ml (1/2 tasse) d'oignons verts ciselés

Sel, poivre au goût

ÉTAPES

1. Dans une casserole chauffée à feu mi-fort, suer l'ail et l'oignon environ 90 secondes dans l'huile. Déglacer avec la bière et réduire à feu moyen.

2. Incorporer la sauce BBQ, puis les deux fromages, la dinde, le sambal oelek et la poudre de cari. Laisser mijoter 10 minutes.

3. Fermer le feu et incorporer la crème en fouettant. Ajouter la crème et les oignons verts.

4. Transférer dans un bol et réfrigérer au moins 2 heures.

Une recette proposée par Bob Le Chef

Fondue au fromage Swiss Knight « pimpée » aux pleurotes et à la bière blanche

Plat convivial par excellence, la fondue au fromage est revisitée de délicieuse façon avec l'ajout de champignons et de bière.

Donne : 2 à 4 portions

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

1 paquet de 400 g (14 oz) de fondue au fromage Swiss Knight (ou une autre fondue suisse)

30 ml (2 c. à table) de beurre

1 échalote française hachée finement

2 gousses d'ail hachées finement

170 g (2 tasses) de champignons pleurotes hachés

80 ml (1/3 de tasse) de bière Don de dieu d'Unibroue (ou autre bière blanche forte)

150 g (1 1/2 tasse) de fromage Mont Saint-Benoît (ou autre fromage doux de type affiné à pâte ferme), râpé

150 g (1 1/2 tasse) de fromage Le Moine (ou autre fromage doux de type affiné à pâte ferme), râpé

20 g (4 c. à café) de fécule de maïs diluée dans 60 ml (4 c. à soupe) d'eau froide

Sel et poivre du moulin

ÉTAPES

1. Déposer l'enveloppe fermée contenant la fondue au fromage suisse dans de l'eau chaude et laisser tremper 5 minutes (elle sera plus facile à sortir).

2. Dans une casserole à revêtement antiadhésif chauffée à feu moyen, faire fondre 1 c. à soupe du beurre. Ajouter l'échalote et l'ail et cuire en remuant de 4 à 5 minutes. Ajouter les champignons et le reste du beurre. Saler et poivrer. Cuire 4 minutes en remuant régulièrement.

3. Ajouter la bière, la fondue du commerce et les fromages, puis augmenter légèrement la température. Cuire en mélangeant de 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce que les fromages soient bien fondus. Ajouter la fécule de maïs diluée dans l'eau et bien mélanger. Cuire de 3 à 4 minutes pour faire épaissir la préparation.

Tirée du livre Le Coup de grâce, de Samuel Joubert, publié aux Éditions de l'Homme (2016)

Trempette chaude aux crevettes cajuns

Un heureux mélange de crevettes et de fromage, relevé subtilement par des épices du Sud. À servir avec du pain frais, des croustilles, des craquelins, des crudités, du fromage...

Donne : environ 3 tasses ou 6 à 8 portions

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 35 minutes

INGRÉDIENTS :

1 c. à soupe de beurre

1 oignon jaune, émincé

2 tomates, épépinées et coupées en dés

1 tasse de crevettes nordiques, cuites

1 tasse (la moitié d'une boîte de 540 ml) de haricots blancs, rincés et égouttés

1 tasse de fromage mozzarella, râpé

1/2 tasse de crème sure

1 à 2 c. à thé d'épices cajuns, du commerce

Sel et poivre, au goût

Étapes :

1. Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre.

2. Dans une poêle, à feu moyen, faire fondre le beurre, puis faire revenir l'oignon pendant 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit tendre.

3. Transférer dans un robot-mélangeur avec les tomates et les crevettes. Broyer le tout légèrement afin de conserver un peu de texture, puis transférer dans un bol. Réserver.

4. Dans le même bol, broyer les haricots blancs, le fromage, la crème sure et les épices afin d'obtenir une texture lisse. Ajouter au mélange précédent, puis bien remuer. Assaisonner.

5. Transférer dans un plat allant au four.

6. Enfourner pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit bien chaud.

7. Terminer la cuisson sous le gril, puis laisser reposer 5 minutes avant de servir.

Tirée du livre 3 fois par jour, Deuxième tome, de Marilou et Alexandre Champagne, publié aux éditions Cardinal (2016)