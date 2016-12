 Plonger dans les trempettes: recettes pour l'apéro 

En guise de prélude au repas, trois succulentes trempettes pour enrober les légumes, les craquelins et les croustilles.

Remplacer le babeurre par du lait sur, en ajoutant 1 c. à table de vinaigre blanc ou de citron à 1 tasse de lait.

2. Ajouter le yogourt, le jus de citron, le miel, l'ail, le poivre, les oignons verts et l'aneth et mélanger.

15 ml (1 c. à table) d'aneth frais, haché

1 ml (1/4 de c. à thé) de poivre

5 ml (1 c. à thé) de miel liquide

5 ml (1 c. à thé) de jus de citron

Une recette parfaitement équilibrée côté saveurs et dont on redemandera à coup sûr !

4. Ajouter le yogourt, le paprika et le reste de l'huile d'olive, puis bien mélanger à l'aide d'une cuillère. Goûter et rectifier l'assaisonnement, si nécessaire. Réserver au frigo.

3. Incorporer la féta et l'oignon vert dans le mélange de poivron refroidi. Déposer la préparation dans un robot culinaire et réduire en purée.

2. Ajouter le vin blanc et poursuivre la cuisson de 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que les poivrons soient bien tendres. Déposer dans un grand bol et laisser refroidir 15 minutes.

1. Dans une grande poêle chauffée à feu moyen, mettre 1 c. à café d'huile d'olive. Ajouter les lanières de poivron, les coeurs d'artichaut et l'ail, puis saler et poivrer. Faire sauter de 2 à 3 minutes pour leur donner une belle coloration.

Sel et poivre du moulin

1/4 de c. à café de paprika moulu

1 c. à soupe de vin blanc

2 c. à café d'huile d'olive

En remplacement du traditionnel guacamole, une trempette légère et tout en fraîcheur.

Donne : 4 portions

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 3 minutes

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) d'edamames surgelés, non décongelés

45 ml (3 c. à soupe) d'eau

2 gousses d'ail pelées et écrasées

250 ml (1 tasse) de coriandre fraîche (ou de menthe fraîche)

1 avocat mûr

Jus de 1 citron

60 ml (1/4 de tasse) de yogourt grec nature

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sauce piquante Tabasco au chipotle (facultatif)

Poivre et sel

ÉTAPES

1. Dans un bol allant au four à micro-ondes, déposer les edamames et l'eau. Recouvrir d'une pellicule plastique et cuire 2 ou 3 minutes à puissance maximale, ou jusqu'à ce que les edamames soient tendres. Bien égoutter.

2. Au robot culinaire, réduire les edamames, l'ail et la coriandre en purée lisse.

3. Racler les rebords du récipient à l'aide d'une spatule de caoutchouc et ajouter l'avocat, le jus de citron, le yogourt et la sauce piquante. Poivrer généreusement et saler.

4. Mélanger de nouveau pour obtenir une texture lisse

Recette proposée par Geneviève O'Gleman, nutritionniste et coanimatrice de Cuisine futée, parents pressés.