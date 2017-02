L'énergie solaire en vedette au Salon ExpoHabitation

Deux des six maisons grandeur nature qui seront présentées à l'ExpoHabitation de Montréal, du 9 au 12 février, seront vertes et dotées de panneaux photovoltaïques. C'est dire à quel point le respect de l'environnement et la recherche d'une certaine autonomie énergétique suscitent de l'intérêt.

La maison solaire de 850 pi2 d'Énergéco Concept, meublée et décorée, sera totalement autonome. À haute efficacité énergétique, elle aura été construite en usine pour obtenir la certification écologique LEED et sera dotée de panneaux photovoltaïques sur un côté. «Plusieurs veulent produire une partie de leur énergie tout en demeurant connectés au réseau électrique, constate Alain Culis, fondateur de l'entreprise, qui profitera de sa présence au salon pour amorcer la vente de maisons dans un tout nouveau quartier solaire à Weedon, en Estrie. Je suis surpris du nombre de demandes d'information que je reçois.»

Industries Bonneville dévoilera, de son côté, la maison Natur-Eco, une version plus écologique et plus économique des habitations de la populaire série Natur. Plus petite, avec ses 1172 pi2, elle sera dotée de panneaux photovoltaïques. «Les coûts ont beaucoup baissé, et on sent un intérêt», souligne Dany Bonneville, coprésident de l'entreprise.

Au salon, la maison aura des panneaux sur le toit et sera équipée comme si elle se trouvait hors réseau.

«Grâce à la réduction des prix, l'utilisation d'un système photovoltaïque va devenir rentable dans les deux ou trois prochaines années», affirme Marco Deblois, président de Rematek, grossiste de produits d'énergie renouvelable.

Rematek aura un représentant sur place pour répondre aux questions.

Quatre autres habitations pourront être visitées: un loft micro-V d'Industries Bonneville, un chalet de Bâtiment Pré-Fab signé Émilie Cerretti mariant le rustique et l'industriel, le nouveau modèle de 588 pi2 de Maisons Confort mettant de l'avant des solutions de rangement innovatrices ainsi que la minimaison Källa, de 809 pi2, de Pro-Fab.