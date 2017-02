Consultations publiques: réflexions lancées pour quatre projets à Montréal

Danielle Bonneau

La Presse La Presse Le début d'année s'annonce occupé pour l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui amorcera quatre démarches de consultation au cours des prochaines semaines.

Deux d'entre elles concernent des projets dans l'arrondissement de Ville-Marie : le projet immobilier Le Bourbon, dans le Village gai, et la mise en valeur du site occupé par l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, dans l'ouest du centre-ville. Le Programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord, qui vise un vaste territoire à l'est du Stade olympique, sera aussi présenté, tandis que la vision du développement du secteur Pierrefonds-Ouest, à l'extrémité ouest de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, sera soumise pour la première fois à la discussion. Ces quatre consultations feront suite à celle sur la Stratégie centre-ville, effectuée l'automne dernier, dont le rapport est en train d'être rédigé. « Cela démontre un certain essor économique, puisque la plupart englobent des projets d'habitation, indique Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM. Cela démontre aussi un intérêt pour les projets de type TOD [Transit-Oriented Development], conçus autour des transports en commun. » Le Bourbon, en effet, se trouve près de la station de métro Beaudry, le futur quartier Assomption Nord sera attrayant grâce à la proximité de la station de métro Assomption et l'ancien Hôpital pour enfants se trouve à distance de marche de la station de métro Atwater. « C'est même le cas du secteur Pierrefonds-Ouest, qui ne sera pas très loin du Réseau électrique métropolitain, s'il se fait », fait remarquer Mme Ollivier. Les quatre consultations publiques à venir, tout comme celle sur la Stratégie centre-ville, qui prévoit 50 000 nouveaux résidants d'ici 2030, mettent en lumière « les efforts effectués pour garder les gens à Montréal et contrer l'étalement urbain », précise-t-elle. Tous ceux concernés sont encouragés à s'exprimer, afin de contribuer à leur façon à la réflexion.

Le Bourbon

Séance d'information : 9 février, à 19h Centre Saint-Pierre (1212, rue Panet) La société MSC Investissements Canada présentera le projet immobilier qu'elle désire réaliser à la place de l'ancien Complexe Bourbon, bordé par les rues Sainte-Catherine Est, De Champlain, Gareau et Alexandre-DeSève. L'immeuble vacant, construit surtout dans les années 90, serait démoli pour faire place à un édifice mixte de neuf étages. Des commerces s'installeraient au rez-de-chaussée, le bureau du Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal s'installerait à l'étage et serait surmonté de 95 logements. Le promoteur demande d'augmenter la hauteur et la densité permises, dans l'axe de la « Cité des ondes ».

Agrandir Le programme particulier d'urbanisme Assomption Nord vise la crŽéation d'un quartier mixte, accueillant de nouveaux rŽésidants et de nouveaux travailleurs, aux alentours de la station de mŽétro Assomption. ILLUSTRATION FOURNIE PAR L'OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRɃAL

PPU Assomption Nord

Séance d'information : 15 février, à 19 h Plaza Antique (6086, rue Sherbrooke Est) Situé à l'est du Parc olympique (entre les rues Sherbrooke Est et Hochelaga, Dickson et Viau), le territoire ciblé possède deux atouts majeurs : la station de métro Assomption et plusieurs terrains sous-utilisés. Après de nombreuses consultations effectuées depuis 2012, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal présenteront le PPU, qui guidera la transformation du secteur. Sont visées : la construction de près de 3000 logements au cours des 20 prochaines années, l'intégration de commerces et une nouvelle vitalité économique, avec la création de 1600 emplois.

Agrandir Devimco Immobilier prŽésentera son projet Children's, qui comporterait six tours de 20 ˆ 32 Žtages. Le complexe serait construit ˆ l'intersection du boulevard RenéŽ-LŽévesque Ouest et de l'avenue Atwater, ˆla place de l'ancien h™ôpital de MontréŽal pour enfants. ILLUSTRATION FOURNIE PAR L'OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRɃAL

Ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Séance d'information : 21 février, à 19 h Bureau de l'OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage) Devimco Immobilier présentera son projet Children's, qui répond aux objectifs définis par la Stratégie centre-ville. Le complexe immobilier comporterait 6 tours de 20 à 32 étages. Sont prévus : environ 1400 unités d'habitation (avec un certain pourcentage de logements sociaux et communautaires destinés à des familles et des aînés), un hôtel, des commerces, des locaux pour bureaux et des espaces verts dont profitera toute la communauté. Un centre communautaire, par ailleurs, comprendrait notamment une bibliothèque. L'ancien hôpital ne bénéficiant d'aucun statut particulier, seule l'ancienne résidence des infirmières serait restaurée.

Agrandir D'une superficie de 400 hectares, le secteur de Pierrefonds-Ouest se trouve àˆ l'extrŽémitŽé ouest de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. ILLUSTRATION FOURNIE PAR L'OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRɃAL

L'avenir du section Pierrefonds-Ouest