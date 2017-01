Complexe locatif Loggia: première à Saint-Lambert

Un édifice de six étages a été érigé presque du jour au lendemain à Saint-Lambert, en novembre et décembre derniers. Or la première phase du complexe locatif haut de gamme Loggia Saint-Lambert est le fruit d'un long travail effectué loin des regards.

Innovateur, il s'agit du premier immeuble modulaire de six étages avec une structure de bois au Canada. Aperçu du projet et de l'activité sur le chantier, à divers moments clés.

Métamorphose complète

Le complexe locatif Loggia Saint-Lambert est réalisé par Les Industries Bonneville en partenariat avec LSR GesDev et le fonds immobilier Ipso Facto, sur un immense terrain bordé par une voie ferrée, une artère passante et une industrie. Le défi? Transformer un site inhospitalier en une oasis bordée d'arbres, explique Alexandre Blouin, associé chez Blouin Tardif Architecture-Environnement, responsable du projet. Beaucoup de soin sera donc accordé à l'aménagement d'une immense cour intérieure avec des sentiers et des aires de détente.

Comme dans une maison

Le complexe Loggia Saint-Lambert devrait comprendre quatre phases et compter 241 logements locatifs. Le premier immeuble de quatre et six étages est formé de 78 modules fabriqués en usine, dont 66 sont des logements. Ce qui importe: faire en sorte que les locataires se sentent comme dans une maison. «En entrant, chaque appartement a un vestibule avec un grand garde-robe, fermé par une porte, explique Éric Bonneville, coprésident des Industries Bonneville. Il y a aussi beaucoup de fenêtres. Pour que ce soit chaleureux et agréable, il faut qu'entre beaucoup de lumière.»

Stationnement souterrain

Afin de respecter les normes (1,2 stationnement par logement), une vaste portion du terrain, plus grande que celle qu'occupera l'immeuble, a été excavée. On peut voir les colonnes, qui supporteront une immense dalle de béton structurale. Environ 80% du stationnement sera souterrain, afin de laisser le plus de place possible à la verdure.