Une grande «petite maison» sur le Plateau

Changement de vie

Sandra et Alain, qui travaillent dans le design graphique et les sites internet, estiment cependant ne plus avoir besoin d'aussi grand pour vivre. Ils ont vendu la bâtisse dans laquelle était située leur entreprise. Avec la technologie actuelle et l'internet, eux-mêmes et leurs employés peuvent travailler de la maison, voire de n'importe où, explique Sandra.

«On n'a plus besoin d'une grande maison. Ma fille habite ailleurs maintenant et on veut plus petit. On veut voyager.»

Avenue très prisée

Outre ses atouts personnels, la maison est située dans une rue très prisée du Plateau, qui comporte de larges trottoirs, des arbres, et d'où l'on peut faire beaucoup de choses à pied. Son adresse aux chiffres pairs la place par ailleurs du «bon bord de la rue», à l'ouest, ce qui signifie qu'elle a le soleil dans la cour tout l'après-midi. «Beaucoup d'acheteurs veulent le côté pair», indique le courtier immobilier Yanick E. Sarrazin. Ce dernier signale que l'avenue Laval est celle qui a le plus de valeur dans le Plateau, en immobilier. «Les propriétés sont très belles, elles ont beaucoup de cachet, dit-il, et ce sont souvent elles que l'on retrouve sur les photos partout dans le monde.»

M. Sarrazin ajoute que l'avenue Laval et quelques autres rues du Plateau, comme Cherrier et Saint-Hubert, sont considérées comme des rues «nobles» du quartier, dans le sens où on y retrouve de belles propriétés d'époque, avec des corniches, de la pierre, des plafonds hauts, signes de richesse à l'époque. Ce sont les dirigeants des entreprises qui s'y installaient, dit-il, alors que les employés habitaient des maisons plus modestes, dans d'autres rues.

Au goût du jour

Quand Sandra et Alain ont décidé de mettre la maison en vente, ils ont eu recours à une designer, Mylène Sarrasin, pour rafraîchir le décor. Sandra est emballée du résultat. Les armoires de cuisine en bois de même que les boiseries de l'escalier ont été peintes en blanc, ce qui confère un air de fraîcheur et agrandit visuellement l'espace. Des meubles ont aussi été changés.

«Je n'étais plus au courant des tendances. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup de bois. La styliste a un flair et le coup d'oeil, elle nous a aidés à épurer», dit Sandra, qui se promet d'avoir recours à ses services pour son prochain chez-soi.