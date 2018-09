Un condo pour une vie de star

Valérie Vézina

Collaboration spéciale La Presse La Presse

Des acteurs ont habité cet appartement, le temps d'un tournage. Quelques personnalités plus ou moins connues à Montréal ont, elles aussi, profité momentanément de cet intérieur fastueux pour s'y réfugier dans des moments difficiles. Des noms? Des ententes de confidentialité empêchent l'actuel propriétaire des lieux de dévoiler qui a loué l'endroit, sauf pour deux d'entre eux. Il s'agit de l'acteur Brendan Fraser (The Mummy), qui a résidé ici le temps d'un long tournage en ville, et d'un certain E. Rolland, producteur hollywoodien de son état.