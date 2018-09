Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: au rythme de l'eau

Belle de tous les côtés

Luxueuse sans être tape-à-l'oeil, cette propriété aux airs de maison en pain d'épices est abondamment fenêtrée. «C'est une dessinatrice qui a imaginé les quatre façades. On voulait que la maison soit belle de tous les côtés, avec beaucoup de fenêtres», signale Ron. Ceci amenant cela, il ne reste plus beaucoup de place pour accrocher des peintures aux murs, reconnaît-il. Ici, c'est donc la nature qui sert de tableau. Forcément, l'exposition change au fil des saisons et il n'y a personne pour s'en plaindre.

L'eau et la navigation

Ron et Charlene aiment l'eau. Cette passion ne date pas d'hier. Ils ont commencé à se fréquenter à l'adolescence et leur premier achat comme couple a été une petite embarcation. «Je devais avoir 16 ans et Ron, 17 ans, lorsqu'on a acheté une petite chaloupe, se souvient Charlene avec amusement. Ça doit venir du fait que mon grand-père était pêcheur en Gaspésie et que mon père était pêcheur aussi.»

Aujourd'hui, les Chénier sillonnent les eaux du lac Saint-Louis et d'autres cours d'eau des alentours avec leur yacht. Ils aiment bien aller à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est tout près. Quand ils ont plus de temps pour faire la dolce vita, ils naviguent jusque dans le Vieux-Port de Montréal, pour y retrouver des amis et casser la croûte.

L'hiver, l'eau offre aussi son lot d'activités. Les marches sur le lac gelé, la pêche sur la glace et le patinage... Les Chénier racontent avoir tenu des matchs de hockey mémorables en famille et avec des amis, dans la baie.

Mais voilà, depuis quelques années, le couple Chénier passe ses hivers en Floride. Il ne profite donc plus aussi souvent des charmes de sa belle maison. Et l'été, Ron et Charlene s'ennuient de leurs enfants et de leurs petits-enfants, qui ont leurs occupations en Ontario et à Gatineau. «Avant, ils venaient toutes les deux semaines, et maintenant, c'est deux fois par année», illustre Charlene. C'est beaucoup pour se rapprocher de la famille que le couple a décidé de vendre. Mais c'est assurément avec un gros pincement au coeur qu'il va quitter l'endroit.