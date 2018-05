Boisbriand: la vue, l'eau, la terre... le bonheur!

Sous la houlette de l'eau

Toute la maison est tournée vers la rivière des Mille Îles qui lui pend au bout du nez. Qu'on travaille, qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on relaxe : le plan d'eau s'offre toujours à la vue. L'espace est dégagé, le spectacle est donc continuel. En été, plusieurs navigateurs passent devant; parfois, des kayakistes cherchent un endroit pour mettre leur embarcation à l'eau. Marc-Noël n'hésite pas à leur faciliter le travail avec son quai, et à leur offrir une bière après la randonnée! Notre homme est tellement hyperactif qu'il est à la fois bricoleur («avec des conseils», avance-t-il, alors que sa femme le trouve «vaillant»), jardinier et cuisinier. Il fait pousser des asperges et des tomates-cerises, entretient ses pommiers, ses framboisiers et ses plants de bleuets, ou cueille au printemps des tulipes qu'il a plantées par centaines.

Noémie est partie en 2013 et les deux garçons en même temps en août dernier: la maison est maintenant bien grande à entretenir. D'autant plus que Marc-Noël et Chantal sont encore au travail. Et ils ont plein de projets. Au programme: des voyages et un peu de jardinage sur les balcons de leur condo, actuellement en construction. La vue et l'eau vont rester et la terre va être confinée... en pot. Encore le bonheur!