Plateau-Mont-Royal: maxi minimalisme!

Le client est de type minimaliste et ses architectes, des spécialistes en la matière. Dehors les fioritures, exit la surcharge; bonjour les lignes simples et le dépouillement.

Nelson de Sousa, diplômé en finance, est directeur des ventes du fabricant néerlandais de vêtements Scotch & Soda. Ces précisions permettent de saisir le personnage: il est un «preneur de risque», adore l'immobilier et aime les belles choses. Ce quasi-quadragénaire a toujours apprécié les résidences qu'il a possédées, lesquelles devenaient de plus en plus zen au fur et à mesure de son parcours.

Une passion pour l'immobilier

Dès qu'il a quitté le toit familial à Longueuil, il a acheté un condo dans cette ville. Puis il a franchi le Saint-Laurent pour occuper plusieurs adresses dans le Plateau. La dernière en date est juste à côté de chez lui!

Il rêvait de transformer en maison spéciale un espace étroit d'environ 25 pi faisant office de stationnement. Il a alors ressorti de ses dossiers une coupure de journal. L'article, écrit cinq ans plus tôt, portait sur la firme d'architectes La SHED qui avait construit une maison pour loger chacun de ses trois membres fondateurs: Sébastien Parent, Yannick Laurin et Renée Mailhot. Le trio de professionnels a rendu visite à Nelson chez lui pour voir comment il vivait et connaître ses attentes. Dans ce cas-ci, on peut dire que la complicité a été totale. L'élaboration des plans, l'obtention du permis et la construction ont duré deux ans. En juin 2016, Nelson s'installait dans cet immeuble qui s'élève sur quatre niveaux.

Minimalisme pour tous

Jeremy, 4 ans, habite aussi cette maison sur une base occasionnelle. Étrange? Pas du tout! Le père a transmis à son fils l'art du rangement. Et il lui a facilité la vie en prévoyant plusieurs espaces pour ses jouets.