Programme sports-nature à Boisbriand

Bonne place, mauvais produit

La maison acquise remplissait les critères, mais ne payait pas de mine. Construite en 1989 en remplacement d'un chalet en bois rond, l'immeuble n'avait pas bien été entretenu jusqu'en 2003, année de prise de possession. Jean-Pierre et Lucie ont donc dû refaire les fenêtres, les salles de bains et la cuisine, sabler les planchers, construire des rallonges en guise de terrasse et un quai. Beaucoup d'artisans de la région, ébénistes et forgerons, ont été mis à contribution pour en faire un cocon familial pour le couple et ses trois enfants qui ont habité les lieux jusqu'à récemment.

Le tout s'articule au rez-de-chaussée autour d'une pièce à vivre pensée pour que les jeunes aient envie de partager leur quotidien avec les parents. Et, dès la belle saison, se rapprocher de la rivière en passant du bon temps dehors autour du barbecue, du spa de natation, du mobilier de jardin où manger ou se prélasser au son de la musique.

Vue exceptionnelle

Tout l'arrière de la maison est ouvert visuellement sur l'eau et sa faune. Moult oiseaux, des canards qui pondent dans la haie de cèdres au printemps, des renards (dans l'île aux Moutons en face!), des loutres qui s'amusent à glisser sur le quai... Le plan d'eau entre les deux îles fait 225 verges de largeur: Lucie le fait à la nage à partir de chez elle, Jean-Pierre l'a calculé en tapant des balles de golf ! En hiver, il déneigeait avec sa souffleuse un espace pour faire une patinoire qu'il arrosait en perçant la glace et en pompant de l'eau de la rivière.

Dans deux ans, Lucie va prendre sa retraite et, le nid vidé de ses enfants, il n'y aura plus de raison d'habiter si grand. Le couple a déjà jeté son dévolu sur une autre campagne, celle de Mont-Tremblant. Encore là, le programme sports-nature va se poursuivre: la maison est située sur un terrain de golf au pied des pentes de ski.