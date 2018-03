Une affaire de jeunes à Saint-Sauveur

Habiter en milieu naturel

Même si David travaille à Varennes et passe beaucoup de temps dans les aéroports, il a choisi de s'établir dans la campagne laurentienne. Sa conjointe s'occupe des ados, de l'intendance et d'enjoliver les murs grâce aux toiles qu'elle peint dans un atelier qui lui est réservé. La cuisine bien équipée, les haut-parleurs stratégiquement placés, la chambre d'invité, une terrasse joliment aménagée et le rez-de-jardin transformé en lieu destiné aux fêtes font de la résidence un endroit où il fait bon vivre et recevoir. Les ados ne sont pas en reste, avec un gym où l'on peut jouer au basket, au badminton et au hockey, sans compter une salle d'exercice à part.

La nature s'invite à l'intérieur grâce à de grandes fenêtres, dont un certain nombre sont à l'horizontale, donnant ainsi l'impression d'admirer des tableaux champêtres. Plusieurs meubles fabriqués par David et des éléments architecturaux sont faits à partir d'arbres qui étaient sur le terrain. Comme l'escalier en merisier, qui a conservé son écorce sur le chant. On retrouve d'autres essences de bois, comme le noyer pour les armoires de cuisine et le bambou pour celles de la salle de bains.

Une nouvelle étape

Malgré son air juvénile et son jeune âge, David pense déjà à un nouveau chapitre de sa vie. Les gars se dirigent vers le cégep et l'université: un déménagement à Montréal se profile donc. Peut-être à Outremont, mais dans un condo. Il se rapprochera ainsi de son travail et de l'aéroport, mais s'éloignera de son chalet à Nominingue. Qu'importe, quand on est jeune!