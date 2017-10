L'intimité au coeur du Plateau

La maison de Jean-François et Michèle est assise au sud de cette petite rue (certains diront une ruelle verte, mais c'est bel et bien une rue) contenue entre Gilford et Généreux. On y est si tranquille que bien malin celui qui soupçonnerait qu'à moins de 100 pas se trouve l'agitée avenue du Mont-Royal. Avec ses arbres immenses qui dépassent d'une grosse tête les bâtisses à deux étages du quartier, on se croirait presque dans une vieille banlieue. Même que le voisin a une piscine creusée. C'est tout dire.

Jean-François a acheté sa maison il y a cinq ans. On ne sait pas trop ce que le bâtiment industriel abritait avant d'être converti en maison ni à quel moment il a été construit. «On raconte que c'était peut-être une manufacture d'armoires de cuisine. Je n'en sais rien, le voisin qui a acheté la maison mitoyenne construite lors de la transformation l'ignore également.»

Qu'importe, ce qui a séduit Jean-François, c'est l'absence d'entretien du terrain et l'espace intérieur tout en lumière de l'immeuble. Espace qui était peint en blanc lors de la première visite du couple et qu'on s'est empressé de repeindre en... noir.

«Pourquoi?» a-t-on demandé, ne comprenant pas trop le principe... «Je voulais mettre en valeur le bois, la brique et l'aspect brut de la maison.» Les murs dégarnis qui révèlent la brique sont impressionnants, allant du sol jusqu'au toit de la maison, le long des trois paliers. Le bois à l'aspect brut soutient les structures, de l'escalier qui grimpe jusqu'à la terrasse à celle qui entoure la cuisine.

«En éliminant le blanc des murs, on favorisait les matériaux naturels, poursuit notre propriétaire. Il y a trois puits de lumière au-dessus de la cuisine, et la teinte qu'on a choisie réchauffe l'espace. Le grand espace du rez-de-chaussée respire mieux depuis qu'on a assombri les murs.»