De la suite dans les idées à Mirabel

La mélamine façon bois et le thermoplastique lustré, épaulés par le quartz et l'inox, donnent un air chic à l'ensemble. La banquette sous la fenêtre loge les ustensiles encombrants et sert de siège d'appoint.

Copropriété nouveau genre

Innovateur, M. Courtemanche s'est amené à Mirabel avec un concept de copropriété nouveau genre. L'immeuble qu'il habite est composé de sept immeubles de quatre étages chacun, en mode de copropriété verticale, alors que la rue privée (à pavés perméables qui permettent le ruissellement de l'eau), avec ses «cloches» de recyclage et de déchets, de même que le chalet urbain sont davantage de type «horizontale», c'est-à-dire qu'ils couvrent l'ensemble des besoins de tous les propriétaires. Le lieu a été choisi parce qu'il est entouré d'un ruisseau qui serpente et dont les bandes de protection riveraines assurent intimité et éléments naturels pérennes. Le chalet urbain met à la disposition des occupants une piscine creusée, une aire de repas, une salle commune intérieure et un gymnase.

Pour les besoins de sa femme et de ses deux adolescents, il a jumelé deux unités pour en faire un condo plus spacieux. Et il a opté pour une chambre où il y a deux vestiaires, une salle de bains, un coin salon et une terrasse privée.

Et ça continue

Fort de ses succès, il a entrepris de pousser plus loin sa réflexion en matière d'habitation avec un autre projet à Mirabel, où il offre, dans une même cité, des habitations pour trois types distincts d'acheteurs. L'une des variantes, sorte d'hybride condo-maison, permet d'habiter des villas sans souci d'entretien. Comme il est justement rendu là dans sa vie privée, M. Courtemanche va déménager dans ce secteur taillé sur mesure. Oui, il a vraiment de la suite dans les idées!