Vie de famille riveraine à Salaberry-de-Valleyfield

Malgré les apparences qui rappellent les maisons anciennes, la propriété riveraine a été construite en 2008. Voici la façade qui s'ouvre sur le lac. À droite, le second garage détaché.

Des investissements de 250 000 $

Chantal, la conjointe de M. Dubois, s'est occupée de la déco, qu'elle a arrimée avec l'extérieur. La maison avec ses pierres et ses briques disposées aléatoirement rappelle les anciennes constructions. Les toitures et la tourelle sont coiffées de recouvrement en métal dont la couleur imite le cuivre. Sauf que celles-ci ne s'oxyderont pas et garderont leurs nuances brun-rougeâtre.

Heureusement, la cuisine et les salles de bains n'ont exigé que des changements mineurs. Un peu de céramique par-ci, de la peinture fraîche par-là. On simplifie, mais plusieurs éléments n'ont pas été retouchés. Les parquets en bois exotiques ainsi que les caissons du plafond de la cuisine sont restés, ainsi que tous les électros de la cuisine. Les surfaces de travail en marbre grisâtre strié de rainures taupe sont magnifiques. D'ailleurs, on retrouve le même revêtement sur les surfaces des vanités des salles de bains.

Malgré tout, M. Dubois a investi 250 000 $ en travaux de tous genres. Les ajouts sont appréciables. Il a fait retirer un talus entre la maison et le lac pour le remplacer par une piscine creusée et a fait entourer la propriété d'une clôture en fer forgé. «Pas en aluminium, précise le propriétaire. C'est fait pour durer!» Les surfaces plates qui longent la bordure de l'eau sont des pierres ciselées et ne sont pas en béton, conformément aux exigences des propriétés riveraines. Le terrassement est en pierre également.

Tout dans cette maison a été songé pour la famille. Pourquoi déménager alors? «J'ai besoin d'un nouveau défi. On raconte que je serais peut-être un peu hyperactif, que j'ai du feu en dessous des bottines. Plutôt que de prendre des petites pilules, j'aime mieux me lancer dans une nouvelle aventure!»