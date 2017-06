Se payer une vue à Rivière-Beaudette

Une vue unique

Le lieu est exceptionnel, à une heure à peine du centre-ville de Montréal. Le lac offre une vue à près de 180 degrés sur des kilomètres carrés, le soleil passant le plus clair de son temps au-dessus de ce vaste plan d'eau aux couleurs changeantes. Un fond en sable permet la baignade; nos hôtes sont aussi adeptes de kayak. Le lieu est donc là pour s'adonner au farniente: «Ne rien faire et sentir danser le temps», comme le dit si joliment Suzanne.

Comme le couple vit à Ottawa et possède un condo sur la mer en Floride, la petite maison du bord de l'eau constitue un refuge où l'on ne s'embête pas du téléphone. Et bien que la propriété soit bien isolée et bien chauffée en hiver, elle est principalement utilisée pendant la belle saison.

Évidemment, ces trois pied-à-terre demandent de l'entretien et des déplacements, et le couple souhaite aussi voyager davantage. La table est mise pour un changement au menu: ce sera donc cette maison qui sera sacrifiée sur l'autel de la réorganisation et qui a été mise en vente. Pas grave, car on a encore une vue... sur l'Atlantique.

Et pour ceux qui se posent la question, les rives du lac Saint-François ne sont pas considérées comme une zone inondable. Ce printemps, l'eau a monté en aval. Et ici, le niveau du lac a à peine varié d'un pied.