Déménagement: halte-là, les punaises!

Cinq recommandations

Osez le dire

N'ayez pas honte. Si vous détectez des punaises chez vous, parlez-en ouvertement pour enrayer la chaîne de propagation, insiste Luc Dethier, cofondateur d'Élite K9 Chiens de détection. Avisés, vos invités pourront à leur tour avertir leurs invités. «Il y a des punaises dans des maisons de luxe et les plus grands hôtels, dit-il. Ce n'est pas relié à la classe sociale.»

Cherchez les traces

Protégez-vous avant d'acheter un meuble d'occasion en l'inspectant visuellement, indique Martin Beaudry, propriétaire de Solution Cimex. «Les punaises ont horreur de la lumière et se cachent. Leurs taches d'excréments, noires, peuvent être visibles dans les feutres placés sous les pattes ou dans les trous des vis.» On les trouve dans des livres, des tables de chevet, des meubles rembourrés, etc.

Emballez bien

Lorsque vous empaquetez vos biens, placez vos vêtements, votre literie et vos rideaux dans des sacs de plastique fermés hermétiquement, recommande la Ville de Montréal sur son site. Scellez les boîtes de carton avec un ruban adhésif en bouchant toutes les ouvertures. Enveloppez matelas et meubles dans d'immenses sacs de plastique. Ceux-ci sont vendus notamment chez U-Haul, Canadian Tire, etc.

Inspectez les chambres

Avant d'emménager, inspectez plus particulièrement les chambres (fentes, moulures, espaces derrière les calorifères). Avec une lampe de poche, vérifiez même les prises électriques. Si vous détectez des punaises, avisez sans tarder le propriétaire. C'est à lui que revient la responsabilité d'appeler un exterminateur qualifié.

Nettoyez le camion

Si vous louez un camion, inspectez-le avant d'y mettre quoi que ce soit. Passez l'aspirateur ou balayez soigneusement le plancher, conseille la Ville de Montréal. Si l'aspirateur n'a pas de sac, videz le contenu à l'extérieur. Nettoyez bien l'appareil. Avant de choisir une entreprise de déménagement, renseignez-vous sur les mesures offertes à l'égard des punaises de lit, exhorte la municipalité.