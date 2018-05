Déménagement: par où commencer...

Se procurer des boîtes... et les remplir

«On peut louer des bacs pour déménagement. C'est économique et écologique. Par contre, les sacs poubelle sont à proscrire, car ils risquent de partir avec... les ordures. Ensuite, on emballe ce qui ne sert pas en premier et on identifie les boîtes par pièce et par contenu. On les numérote pour être sûr qu'on les a toutes [par exemple: cuisine, casseroles 1/6]. Aussi, il faut identifier sur les portes de la nouvelle demeure de quelle pièce il s'agit, cela permet aux déménageurs de trouver facilement où déposer les boîtes», dit Sarah Barrette, qui offre un service de rangement pour que les pièces principales soient fonctionnelles en fin de journée.

Garder l'essentiel avec soi

L'organisatrice recommande de faire deux boîtes à garder avec soi et à transporter dans l'auto le jour du déménagement. La première contient les papiers importants, les bijoux et objets de valeur; la seconde comprend le nécessaire pratique: des ciseaux, du ruban adhésif, un bloc-notes, des crayons, des petits outils, des torchons, de l'essuie-tout, du papier hygiénique, du savon, de la vaisselle en plastique, des ustensiles, des produits ménagers et une trousse de premiers soins avec pansements, désinfectant, antidouleur et pommade. Enfin, on prépare une petite valise pour chaque membre de la famille, comme pour un départ en week-end.