Cinq questions pour trouver un peintre

1. COMMENT S'ASSURER DE TROUVER UN BON PEINTRE ?

« Bien peu de gens sont prêts à payer plus cher pour s'assurer les services d'un entrepreneur spécialisé en peinture, soutient Étienne Bariteau, peintre établi à Brossard. Mais j'explique à mes clients que lorsqu'ils vont trouver un peintre avec qui ils s'entendent bien, ils ne toucheront plus jamais à un pinceau. » Cela dit, il faut trouver le bon candidat : « C'est comme un jeu de détective qui demande beaucoup de travail, reconnaît M. Bariteau. Le mieux est de demander des références aux gens qui ont fait affaire avec des peintres, pour ensuite demander à ces derniers de nous donner le nom et les coordonnées de clients satisfaits. N'importe qui peut avoir l'air savant et gentil, mais quand tu demandes des références réelles, tu peux contre-vérifier. »

2. COMMENT S'Y PREND UN PEINTRE POUR TRAVAILLER PROPREMENT ?

« C'est utile de demander quelle protection le peintre entend mettre sur les planchers et les meubles, de même que le temps qu'il prévoit prendre pour faire le travail », soutient Michel Talbot, enseignant à l'École des métiers de la construction. Pour sa part, Étienne Bariteau suggère à ses clients de faire un peu de travail en amont, quand c'est possible. « Protéger les meubles avec des toiles, c'est compris dans le prix, assure-t-il. Mais comme je travaille à l'heure, les travaux que je ne fais pas, vous ne les payez pas. Si vous voulez économiser, vous mettez les meubles au milieu, vous enlevez les poignées de porte et les tableaux et vous nettoyez les moulures. Un entrepreneur respectueux va offrir ces conseils-là. »

3. QU'EST-CE QUI DOIT ÊTRE FAIT AVANT D'APPLIQUER LES PREMIÈRES COUCHES DE PEINTURE ?

« Règle générale, le peintre va demander à voir l'état des murs, explique Étienne Bariteau. Réparer les trous de cadres, les fissures, ça fait partie de la préparation des murs. Mais ça coûte évidemment plus cher pour les réparations plus importantes. Quand il faut tirer des joints sur une grande superficie, je conseille de faire appel à un professionnel, c'est moins coûteux et plus rapide. » Mieux vaut donner l'heure juste au peintre si on veut éviter les surprises : « Quand je donne une estimation, je regarde la maison habitée, il y a des meubles, des tableaux, les murs sont cachés, illustre l'entrepreneur-peintre. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un trou derrière la bibliothèque ? »

4. COMBIEN DE COUCHES LE PEINTRE APPLIQUERA-T-IL ?

« Si on peinture un mur neuf en gypse, ça prend une couche d'apprêt et deux couches de finition, explique Étienne Bariteau. Mais pour un mur déjà peint, deux couches de finition peuvent suffire. Par contre, si on veut mettre du rouge sur un mur blanc, on parle d'une couche d'apprêt, une couche de gris qui va assurer l'opacité du rouge et enfin les deux couches de finition. La peinture n'est pas une science exacte, et même des pros vont faire des erreurs. Mais quand tu engages un peintre de métier, tu payes pour les erreurs qu'il a déjà faites et qu'il ne fera pas chez vous. » De même, il faut utiliser des apprêts spéciaux dans des logements de fumeurs ou quand il s'agit de couvrir du bois de pin noueux, par exemple. « Le blanc va être beau le temps que tu me payes, mais la nicotine va décolorer la peinture en quelques semaines, affirme M. Bariteau. Pour le pin, les noeuds vont saigner et ressortir très rapidement. »

5. QUEL TYPE DE PEINTURE COMPTE-T-IL UTILISER ?

Il existe une panoplie de types et de marques de peinture. Il s'agit de choisir celle qui est la plus appropriée à ses besoins. « Est-ce que tu veux une peinture qui va durer 2 ou 15 ans ? demande Étienne Bariteau. Aussi, si le client a des enfants, il sera mieux servi avec une peinture à fini perle qui peut être lavée. Sinon, un fini mat peut bien faire l'affaire. Aussi, il faut déterminer le degré de qualité voulu. Le niveau de base est tout à fait acceptable dans un bureau, mais chez vous, tous les murs seront sales le temps de le dire et ça aura l'air du diable. Une peinture de première qualité va être résistante aux rayons solaires, elle va garder son lustre et aura une meilleure capacité de nettoyage. Enfin, la peinture haut de gamme sera encore meilleure, mais on risque aussi de payer pour le nom. C'est le rôle du peintre de bien conseiller son client. »