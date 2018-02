Cinq questions pour choisir un plombier

3. Quels travaux sont nécessaires et comment doivent-ils être faits?

On ne le répète jamais assez: on devrait toujours demander au moins trois soumissions afin de pouvoir faire des comparaisons, peu importe le type de travaux. On veut savoir le prix des travaux, celui du matériel vendu, les travaux à réaliser, la liste du matériel requis - et s'il est fourni par l'entrepreneur ou le client. C'est aussi essentiel de connaître la nature et la durée de la garantie relative aux pièces et à la main-d'oeuvre. «Si l'entrepreneur spécialisé est évasif et qu'il parle comme un politicien, moi, je n'embarque pas», met en garde Michel Talbot.

4. Quels accessoires et pièces le plombier entend-il fournir pour faire le travail?

On peut parfois être tenté d'acheter les pièces de plomberie soi-même dans une quincaillerie de grande surface. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est une bonne idée de demander au plombier le matériel qu'il entend fournir. «Qu'est-ce qui te dit que la toilette achetée dans une grande surface va être moins chère que celle fournie par le plombier qui bénéficie de prix de gros? demande Michel Talbot. Ça vaut donc probablement le coup de l'acheter du plombier, car si elle coule, il va en assumer les responsabilités. Même si en fin de compte tu payes 10 $ de plus, tu vas avoir une garantie, c'est un calcul intelligent à faire.»

5. Quel genre de suivi devez-vous assurer pendant les travaux?

La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) encourage les consommateurs à signer les feuilles attestant du temps et du matériel fourni par le plombier, après chaque journée de travail. Au terme des travaux, on peut aussi demander à l'entrepreneur de nous remettre les pièces défectueuses qui auraient été remplacées. Dans tous les cas, s'il y a problème, une plainte peut être déposée au Service juridique de la CMMTQ. Par contre, pour obtenir une compensation, il faut s'adresser aux tribunaux de droit commun.

