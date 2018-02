Chaud dedans, froid dehors

Étanchéité

En matière d'efficacité énergétique d'une enveloppe de bâtiment, les plus grands gains sont les moins coûteux. Éliminer une infiltration d'air en posant un calfeutrant ou en remplaçant un coupe-bise ne coûte presque rien et se traduit immédiatement par une réduction des frais de chauffage. Les problèmes d'étanchéité font en sorte que l'air chaud fuit directement à l'extérieur et, à l'inverse, l'air froid pénètre pratiquement sans obstacle. Pour repérer ces courants d'air, on peut simplement approcher la main, ou allumer un bâton d'encens pour voir la direction empruntée par la fumée. Voici où repérer ces infiltrations et exfiltrations.

Fenêtres

Assurez-vous que toutes les fenêtres sont bien fermées. Les verrous des fenêtres à battants doivent être enclenchés. La moitié supérieure d'une fenêtre à guillotine doit être complètement remontée. Faites réparer tout problème mécanique avec ces fenêtres. Si elles sont très anciennes et que vous n'êtes pas prêts à les changer, recouvrez-les d'une pellicule de plastique pour l'hiver.

Portes

Les coupe-bise des portes extérieures sont souvent absents ou endommagés. Celui sur le seuil est souvent usé ou mal ajusté. Procurez-vous les bons produits en quincaillerie et profitez d'une journée moins froide pour les installer. Il se peut aussi que la porte ou son cadre soient de travers, ce qui crée des interstices sur le pourtour. Faites appel à un installateur de portes et fenêtres pour faire les ajustements.

Le long des murs

Dans les maisons d'un certain âge et celles qui sont mal construites, l'air froid se faufile à la jonction des murs avec les planchers. Appliquez un scellant le long des moulures. Retirez les plinthes chauffantes et scellez la jonction entre le mur et le plancher.