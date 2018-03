Amiante, où te caches-tu?

Au Canada, dans le domaine résidentiel, ce n'est pas obligatoire de faire décontaminer une propriété qui contient de l'amiante. Mais quand on inspecte une maison et qu'on trouve de l'amiante, on recommande aux acheteurs de faire analyser sa concentration.

L'avis des inspecteurs en bâtiments

Entre 250 000 et 300 000 propriétés résidentielles au Canada contiennent toujours de l'amiante, selon le président de l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, Pascal Parent. Une réalité à ne pas négliger.

Est-ce que l'amiante doit inquiéter les gens?

Sa présence dans les isolants n'est pas mauvaise, car elle offre un bon degré de résistant thermique, mais ça devient problématique si elle se retrouve dans l'air. Au Canada, dans le domaine résidentiel, ce n'est pas obligatoire de faire décontaminer une propriété qui contient de l'amiante. Mais quand on inspecte une maison et qu'on trouve de l'amiante dans la vermiculite, on recommande aux acheteurs de faire analyser sa concentration. On prélève des échantillons à trois endroits et il faut que le résultat d'analyse soit inférieur à 0,01 % pour être sans crainte. S'il y a contamination, les clients peuvent décider d'acheter la maison ou non, et de la faire décontaminer ou non.

Comment prévenir les dangers potentiels durant les rénovations?

Un entrepreneur qui travaille dans une maison contenant potentiellement de l'amiante va vérifier s'il en trouve, demander une analyse et, si les résultats démontrent une contamination, exiger une décontamination avant de procéder aux travaux. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail l'exige. Dans une petite maison standard, la décontamination coûte 10 000 $ en moyenne.

Est-ce que les gens font faire plus de vérifications qu'avant?

Ça dépend. Les clients de 60 ans et plus sont moins portés à demander un test pour trouver de l'amiante, mais les plus jeunes font presque systématiquement vérifier ça avant d'acheter.

Faut-il craindre d'acheter les maisons construites entre 1940 et 1980?

Si l'inspection est bien faite, il ne faut pas avoir peur. Les inspecteurs savent tous reconnaître l'amiante. C'est facile à détecter. Alors, quand on en trouve, on fait décontaminer.

Si on découvre de l'amiante après avoir acheté une maison, est-ce que c'est considéré comme un vice caché?

Si l'amiante n'affecte pas l'air ambiant, elle ne cause pas de préjudice au bâtiment. Ce n'est pas illégal d'avoir de l'amiante dans une propriété résidentielle et aucune loi n'exige la décontamination des propriétés qui en contiennent. Donc, si l'acheteur n'a pas été informé de la présence d'amiante, il n'a pas de recours en justice. Ceci dit, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vivre dans une maison avec de l'amiante. Certains clients partent quasiment en courant quand ils l'apprennent, alors que d'autres ne sont pas inquiétés du tout.