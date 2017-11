Chauffage: dehors, le froid!

Toit, comble et grenier

Symptômes

«L'étanchéité des combles est primordiale, le reste ne sert à rien si on n'a pas d'abord réglé ce problème, affirme Joël Legault, de Legault-Dubois. C'est comme si j'allais dehors en plein vent avec un chandail de laine, ça ne donne rien si je n'ai pas de coupe-vent.» La chaleur monte et elle s'échappe si on ne lui bloque pas le passage. Et les complications que cela entraîne ne se limitent pas à des problèmes de confort ou quelques glaçons suspendus au bout de la toiture. «Si le plafond n'est pas étanche, l'air chaud de la maison peut traverser dans les combles, il va se former de la condensation sur les parois froides de la toiture, ce qui peut créer des moisissures et des barrages de glace sur le toit, explique de son côté Guillaume Bouchard, copropriétaire d'Isolation Air-Plus. À partir de là, les problèmes déboulent.»

Solutions

Encore une fois, sceller les brèches règle une partie non négligeable du problème. «Si c'est étanche et que l'humidité ne passe pas, la chaleur qui s'échappe est sèche et ne condensera pas, ça ne pourra pas former de moisissures, soutient Guillaume Bouchard. Par exemple, en hiver, si on souffle avec notre bouche sur une vitre, ça fait de la buée parce que l'air est chargé d'humidité. Mais si on prend le séchoir à cheveux, c'est chaud, mais ça ne produit pas d'humidité.» C'est après coup que l'on cherche à augmenter le niveau d'isolation de comble de toit. «Il y a des gens qui ne vérifient pas l'état de leur maison, regrette Pierre Brisson, coordonnateur des programmes résidentiels à Transition énergétique Québec. Ils s'étonnent de voir qu'il n'y a que quatre pouces de laine dans le grenier - le taux d'isolation n'est que de R10 ou R12 alors que l'on recommande R40-45.» On règle la question en ajoutant de la fibre de cellulose pulvérisée, un produit écologique composé de papier journal recyclé. «Comme il y a souvent des trappes d'accès, il n'y a pas de démolition et de rénovation à faire, l'entretoit est donc l'endroit le plus rentable à isoler», soutient Guillaume Bouchard.

Subvention du programme Rénoclimat

De 35 $ à 975 $, selon le pourcentage de la surface isolée, la valeur isolante avant les travaux et la valeur isolante obtenue après les travaux. La valeur R est la mesure de la résistance thermique d'un matériau. Plus elle est élevée, plus l'isolant résistera à la transmission du froid ou de la chaleur.