On a testé: bouchons pour lavabo, douche et évier

Yves Therrien

Contrairement aux bouchons traditionnels qui couvrent le trou d'évacuation, les Tub-Shroom, ShowerShroom et SinkShroom de la compagnie Juka s'insèrent dans le trou d'évacuation et permettent l'écoulement de l'eau pour ramasser les cheveux et autres débris pouvant obstruer le tuyau d'évacuation.