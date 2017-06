Déménagement: éviter les pertes de temps

Le jour du déménagement arrive enfin. Voici plusieurs petits trucs qui limitent la facture et font en sorte que cette (grosse) journée se termine plus tôt.

Comme le coût d'un déménageur professionnel est bien souvent calculé sur une base horaire, il est essentiel d'être fin prêt dès son arrivée.

« Pourtant, on arrive parfois et les boîtes ne sont pas commencées », témoigne Pierre-Olivier Cyr, copropriétaire de Déménagement Le Clan Panneton.

Ainsi, il vaut mieux que toutes les boîtes soient faites et clairement identifiées, que tous les meubles qui peuvent être démontés le soient et que tous les appareils, dont les électroménagers, soient débranchés et vidés, incluant la vidange d'eau de la laveuse.

On gagnera également du temps en libérant l'entrée et les espaces de circulation de l'habitation afin de faciliter le déménagement.

« Trop de personnes présentes au moment du déménagement peuvent gêner le travail des déménageurs. »

- Frédérik Girard, superviseur administratif chez Déménagement La Capitale

ERREUR FRÉQUENTE

Enfin, l'une des erreurs les plus fréquentes des clients, selon ce dernier, est celle d'oublier de réserver un espace de stationnement suffisant pour le camion de déménagement aux adresses de départ et d'arrivée.

Il peut donc être souhaitable, à Montréal notamment, de demander un permis pour éviter toute perte de temps. « Si vous comptez occuper plusieurs espaces de stationnement lors de votre déménagement, nous vous suggérons de communiquer avec votre municipalité afin de valider la nécessité d'obtenir un permis d'occupation et d'obstruction temporaire du domaine public.

« Sachez que lorsque le déménagement est effectué avec un gros camion muni d'une rampe de chargement, comme dans le cas d'un déménageur professionnel, un permis est généralement exigé en raison de l'obstruction générée par la rampe », précise Judith Gratton Gervais, chargée de communication à l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.