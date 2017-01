La maison intelligente simple comme elle le devrait

On aime

L'élégance des appareils d'éclairage, d'abord. Smartika est une division d'Artika, une entreprise québécoise qui fabrique des luminaires et des accessoires de plomberie. Plutôt qu'une simple ampoule connectée, on offre donc des luminaires complets. La facilité d'installation est aussi impressionnante, y compris pour l'interrupteur, qui se superpose à votre interrupteur actuel plutôt que de le remplacer. On peut d'ailleurs se passer du contrôleur central et utiliser seulement l'interrupteur. Il est aussi simple de créer des scénarios ou de réunir plusieurs luminaires en groupes. Tous les équipements d'éclairage utilisent des ampoules à DEL.

On aime moins

Le système fonctionne pour l'instant en vase clos, du moins au Canada. Il n'est compatible ni avec Homekit d'Apple, ni avec Google Home, ni avec le protocole IFTTT, ce qui lui permettrait, par exemple, d'interagir avec des accessoires conçus par d'autres. Il est bien compatible avec Alexa, d'Amazon, le protocole le plus populaire aux États-Unis, mais on attend encore sa venue au Canada. Heureusement, ça ne devrait pas tarder.

La lumière qui scintille doucement sur le contrôleur central peut aussi être dérangeante à la longue, selon l'endroit où il est placé, et il ne semble pas être possible de la désactiver.