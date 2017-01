La mérule pleureuse, «cancer du bâtiment», fait des ravages

En France, elle ravage des villages côtiers entiers. Chez nous, jusqu'à tout récemment, on ne recensait qu'une poignée de cas par année. Voilà que des résidences sont touchées dans presque toutes les régions, de la Côte-Nord jusqu'en Outaouais.

«En 2016, nous avons connu une année vraiment exceptionnelle et je m'attends à ce que 2017 soit pire», affirme Gino De Champlain, expert chez Enviro-Option.

La mérule pleureuse est un champignon qui s'attaque principalement au bois dans les vides sanitaires, ces sous-sols de faible dégagement où règnent obscurité et humidité. On la reconnaît à ses hyphes (filaments) blancs et à ses «larmes» rousses aux extrémités de son mycélium.

Ses invasions sont de plus en plus fréquentes dans le Plateau Mont-Royal et les autres quartiers centraux de Montréal, dans des vides sanitaires qui ne sont jamais visités, jusqu'au jour d'une inspection préachat. L'ampleur des dommages est spectaculaire: le champignon s'étend sur plusieurs mètres et des pièces de bois soutenant le plancher du rez-de-chaussée n'ont plus aucune rigidité.

En dehors des transactions immobilières, les premiers signes menant à la découverte d'une mérule sont des planchers devenus mous ou une poudre rouge (des spores) qui se répand au sous-sol.

«J'ai vu des cas où la poudre sortait par les plinthes en bas de mur, tellement la mérule sporulait», raconte Gino De Champlain, expert chez Enviro-Option .

Une analyse en laboratoire permet d'identifier la souche de champignon. La visite d'un expert est ensuite nécessaire pour établir l'ampleur des dommages et proposer une intervention.

80 000 $ pour s'en débarrasser

Des traitements chimiques ont été mis au point en Europe. On utilise aussi une flamme vive ou de l'air chaud pour tuer le champignon sur place. Au Québec, les rares firmes spécialisées en décontamination ayant de l'expérience avec la mérule peuvent suggérer des moyens pour stopper sa progression. Elles proposent surtout une solution définitive: retirer le champignon, remplacer le bois atteint et éliminer les sources d'humidité pouvant favoriser son retour.

L'opération est toujours très coûteuse. La facture pour remplacer tout le bois atteint (poutres, colonnes et solives) dans un vide sanitaire peut facilement grimper à 80 000 $.

Dans le cas d'une maison de campagne où la mérule s'est aventurée au-delà du sous-sol, la meilleure solution peut être la démolition complète. Ne comptez pas sur l'assureur, ou sur les gouvernements, pour venir soulager les troubles financiers qui s'ensuivent.