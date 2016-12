Des combles bien isolés

Les autres isolants sont sous forme de matelas ou en vrac. L'épaisseur détermine la valeur isolante totale. De nos jours, on vise un facteur R 41. Avec la plupart des matières isolantes, cela équivaut à une épaisseur d'au moins 30 cm (12 po).

Pour atteindre la valeur R 58,5 de norme Novoclimat 2.0, cela requiert plus de 16 cm d'isolant.

Les matériaux d'isolation pour les combles sont peu coûteux et faciles à rajouter sur l'isolant en place, en prenant soin de ne pas obstruer les entrées d'air (les soffites) sur le pourtour du toit.

Toits complexes

L'isolation des plafonds cathédrales, combles habités et toits à mansarde est beaucoup plus compliquée. L'espace pour y placer de l'isolant est étroit ou inexistant. On ne s'aventure pas à les modifier sans faire appel à un expert qui proposera une solution permettant d'améliorer à la fois l'isolation et la ventilation.

Le polyuréthane giclé fait des miracles dans ces toits complexes. Il adhère aux formes irrégulières, sa valeur isolante est élevée et à 3,5 cm d'épaisseur ou plus, il sert aussi de pare-vapeur.

Pour les toits en pente qui n'ont pas l'espace suffisant pour placer de l'isolant tout en laissant un jeu d'air pour la ventilation, l'expert Mario Rochefort suggère une solution simple: lors du remplacement de la toiture, on surélève la surface extérieure du toit d'environ 5 cm, créant ainsi une chambre d'air pour la ventilation.

Sous les toits plats des vieux duplex et triplex, Mario Rochefort déconseille l'ajout d'isolant. Cela pourrait changer la dynamique du toit et altérer le comportement des matériaux. Par exemple, un drain de toit qui circule à l'horizontale dans les combles et qui n'est plus réchauffé l'hiver pourrait se remplir de glace et éclater.