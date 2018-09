Propriétés et train de banlieue: la proximité a un prix

La mobilité a un prix et, en banlieue, certains sont prêts à payer une prime pour acheter une propriété à proximité d'une gare de train ou d'un service de bus efficace. Ils peuvent ainsi travailler au centre-ville sans perdre chaque semaine des heures dans les bouchons de circulation. Et l'arrivée prochaine du REM devrait accentuer le phénomène.

Une maison unifamiliale située dans un rayon de 1,5 km d'une gare de train se vend, en moyenne, 2,8 % plus cher que les autres. Pour le condo situé dans cette même zone, le prix de vente s'apprécie jusqu'à 4,9 %.

Telle est la conclusion à laquelle en viennent les auteurs d'une étude économique visant à mesurer «l'effet qu'exerce la proximité d'une gare de train de banlieue sur le prix de vente d'une maison».

Premier constat à la lumière de cette étude réalisée en 2016 par la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ): acheter une propriété en périphérie de Montréal, dans un secteur bien desservi par les transports en commun (autobus, train), c'est... vendeur.

Mais ça ne se compare aucunement avec la réalité montréalaise, où une maison unifamiliale située à proximité d'une station de métro se vend, en moyenne, 38,9 % plus cher (selon les chiffres de 2016 - les plus récents) et le condo, 22 %.

«L'écart entre Montréal et les banlieues est effectivement très important, concède Paul Cardinal, analyste de marché à la FCIQ. Ça s'explique par le fait que si on achète près d'une station de métro, on aura accès à un vaste réseau souterrain. Avec le train de banlieue, ça se limite au centre-ville.»

Le garage ou la gare de train?

Le courtier Jean-Marc Léger n'est pas convaincu de la plus-value d'une propriété située à proximité d'une gare de train.

«Je vois encore beaucoup d'acheteurs, en banlieue, qui se préoccupent davantage qu'il y ait un espace de garage pour leur automobile.»

Il ajoute: «J'ai un condo à vendre pour un client à Lachine, sur la 7e Avenue. Il se trouve à seulement trois minutes à pied de la gare du Canal [sur la ligne Candiac]. Les visiteurs ne me parlent pas de l'avantage d'avoir le train tout près.»

Le courtier d'expérience constate néanmoins que les acheteurs pris dans les bouchons, matin et soir, commencent à considérer plus sérieusement les propriétés situées dans des secteurs bien desservis par les transports en commun. Il donne l'exemple d'une de ses filles qui a acheté en banlieue et qui voyage en train pour aller travailler à Montréal.

«Mais ce ne sont pas tous les acheteurs qui ont un emploi à la Place Ville Marie ou dans le centre-ville, relève-t-il. Certains doivent se taper l'autobus et le métro, après avoir pris le train de banlieue. Des acheteurs m'en font la remarque, à l'occasion.»

L'auto ou le train?

Chose certaine, remarque pour sa part le courtier Stéphane Levasseur, la proximité d'une gare de train est une mesure «incitative». «Depuis cinq ans, je me fais souvent poser la question à propos du train de banlieue», dit-il.

«Mes clients me disent : "Je veux continuer à prendre mon automobile, mais je veux être près de la gare le jour où je voudrai me déplacer autrement."»

Le courtier actif dans le marché de la couronne nord de Montréal ne cache pas que les embouteillages monstres sur l'autoroute des Laurentides - jusqu'à Saint-Jérôme - et la congestion chronique sur l'autoroute 19 - qui traverse Laval du nord au sud - incitent de plus en plus d'acheteurs à bien considérer l'emplacement d'une propriété.

«Mais on a aussi de jeunes retraités qui tiennent à acheter près de la gare, dans des secteurs qui connaissent un fort développement, simplement pour être dans l'action, fréquenter les cafés branchés. Ils n'ont pas forcément l'intention de prendre le train, mais ils veulent être tout près!»

À distance de marche...

Étonnamment, Paul Cardinal, auteur de l'étude économique en 2016, conclut que «la distance d'une propriété [des] transports en commun devient une caractéristique qui peut avoir de la valeur auprès de certains acheteurs, au même titre qu'un garage ou une chambre à coucher additionnelle».

Mais encore faut-il que le train de banlieue soit à distance de marche raisonnable... «Une distance raisonnable, mesure-t-il, c'est 15 à 20 minutes de la gare de train. En revanche, si la propriété est à moins de 500 m de la gare, on risque d'avoir l'effet inverse. Les vibrations causées par le train peuvent déranger et nuire à la vente.»