Métiers traditionnels: les gardiens de la tradition

Daniel-Jean Primeau: le sculpteur devenu plâtrier

L'artisan

«J'ai travaillé pendant une quarantaine d'années comme sculpteur d'art contemporain, j'intégrais notamment mes pièces à l'architecture. J'habitais en Montérégie à l'époque et j'ai découvert en arrivant à Montréal que la plupart des maisons étaient ornementées avec du plâtre. J'ai alors rencontré un vieux plâtrier qui s'est montré super intéressé de voir qu'un jeune de 32 ans voulait apprendre sa technique! Il m'a donné un cours en accéléré de cinq heures; pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts, c'est long, apprivoiser de telles techniques, mais moi, j'apprenais simplement une nouvelle façon de faire. Aujourd'hui, je ne fais presque plus d'art contemporain comme avant.»

Sa passion

«J'ai toujours aimé les vieux édifices et le patrimoine, j'ai d'ailleurs été longtemps membre de la Société du patrimoine de Sainte-Martine, où j'habitais une maison du XIXe siècle. Je travaille maintenant dans le traditionnel avec une technique ancestrale, je me suis développé une passion qui me donne le privilège d'entrer dans de belles maisons et de leur redonner leur splendeur d'antan. Aussi, il y a toujours de nouveaux défis à relever; souvent, il faut que j'invente. Ce n'est pas plate, ce qu'on fait! Et travailler le plâtre reste un travail artistique. Je ne me verrais pas faire quelque chose où il n'y a pas de défi créatif.»

Son travail

«On fait appel à nous surtout quand il y a des sinistres ou quand on procède à un agrandissement, notamment quand on retire un mur. On refait les moulures pour les harmoniser avec le reste de la pièce. Je prélève alors l'empreinte de la moulure qui est en place, car elles sont toutes différentes d'une maison et d'un quartier à l'autre. Ça change aussi en fonction du plâtrier qui l'a créée à l'époque, les modèles étaient semblables, mais avec des proportions différentes. Aussi, les maisons d'époque sont croches; je donne l'illusion qu'elles sont droites, c'est la raison d'être des moulures. Enfin, je trouve ça dommage quand on détruit des intérieurs d'une grande richesse, mais des fois ç'a été mal entretenu, mal chauffé, le système électrique est désuet et dangereux: quand il faut tout refaire, la priorité, c'est la sécurité.»

Son avenir

«On arrive à avoir du travail pendant presque toute l'année, même si la demande n'est pas exceptionnelle - les rénovations majeures se font dans les résidences de gens qui ont des moyens, car nombreux sont ceux qui vont tolérer des moulures fissurées. J'ai néanmoins l'impression que le public commence à être au fait de la préservation du patrimoine bâti. Dans plusieurs quartiers, on trouve des maisons où il y a de belles choses, et pas seulement à Outremont ou à Westmount. Quant à ma relève, je travaille depuis une dizaine d'années avec Kyle, un musicien rencontré chez une connaissance commune et qui travaille avec moi depuis ce temps. Je cherche aussi quelqu'un pour agrandir l'équipe, je sais qu'un jeune de l'École des métiers de la construction a eu le coup de foudre pour les moulures de plâtre. Je vais le rencontrer, je détiens peut-être une pépite. Cela dit, on privilégie des gens qui ont une culture générale, qui s'intéressent aux structures, aux références. Il faut être attentif aux choses exceptionnelles qui nous entourent.»