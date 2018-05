Forte croissance des ventes à Saint-Zotique

Longtemps perçue comme une municipalité parmi d'autres dans Vaudreuil-Soulanges, Saint-Zotique surfe sur une vague de renouveau et attire les acheteurs. Avec une augmentation de 76 % des ventes résidentielles en 2017, le secteur est celui qui a connu la plus forte croissance en province depuis 2016.

La Fédération des chambres immobilières du Québec a comptabilisé 180 ventes en 2017, soit 78 de plus que l'année précédente. Selon le maire Yvon Chiasson, ces chiffres reflètent les effets du plan de développement économique et de développement durable mis en place depuis 2013. «On travaille pour avoir un aréna, une piscine, une école secondaire et une résidence pour personnes âgées de 9 étages, avec 254 chambres, explique-t-il. Les investisseurs cognent à nos portes. On fait parler de nous.»

Saint-Zotique pourrait voir sa population croître à moyen terme, sans manquer d'espace.

«La disponibilité des terrains est plus grande chez nous que dans certaines municipalités du secteur, dont Saint-Lazare, Coteau-du-Lac et Les Cèdres, où ils sont de plus en plus rares. Il nous reste la moitié du territoire à construire», indique Jean-François Messier, directeur général de Saint-Zotique.

Déjà, la revitalisation se fait sentir. «Il y avait des zones blanches, comme le secteur près de la sortie 8 sur l'autoroute 20, qui ont été développées dernièrement, précise Martin Cardinal, courtier chez RE/MAX. Aussi, le golf de Saint-Zotique s'est départi d'un neuf trous, afin qu'un projet domiciliaire y soit construit. Au total, on parle de centaines de nouvelles propriétés dans différents secteurs, au cours des 10 dernières années.»

Autre atout de la ville : les terrains sont moins chers que chez ses voisines. «Si on compare avec Vaudreuil, située à 15 minutes à l'est sur l'autoroute, les acheteurs paient la moitié moins à Saint-Zotique, affirme M. Cardinal. Et les maisons sont 20 % moins dispendieuses à l'achat. Ce sont des incitatifs très forts.»

Il ajoute que le secteur intéresse principalement les premiers acheteurs, charmés par la proximité du lac Saint-François, les parcs, les pistes cyclables, la tranquillité des lieux, la proximité du train de banlieue à Vaudreuil, ainsi que du cégep et de l'hôpital à Valleyfield.