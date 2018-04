Que vaut une maison «verte»?

La conscience environnementale des Québécois est indéniable. Leur intérêt pour l'économie énergétique est grandissant. Et leur curiosité pour les maisons «vertes» est bien réelle. Cela dit, peu d'entre eux considèrent les certifications écologiques comme une valeur ajoutée qui les convainc de payer plus cher leur propriété.

Des pionniers conquis

Il y a bientôt 10 ans, Gilles Drouin et Louise Laferrière sont devenus les premiers habitants de la maison Ecoterra, près d'Eastman. Une propriété dont les innovations écologiques étaient si nombreuses que des autocars de touristes étrangers ont souvent débarqué chez eux pour la visiter. Aujourd'hui, sur le point de vendre leur maison «coup de coeur», ils racontent leur expérience.

En 2009, pourquoi avez-vous acheté cette maison?

Gilles Drouin: On a d'abord été séduits par le milieu de vie, l'architecture et la proximité avec Sherbrooke, où venait d'accoucher la fille de ma conjointe. On avait aussi un intérêt écologique depuis longtemps. En 2005, on avait rénové une petite maison de briques des années 50 à Tétreaultville pour la réisoler et réduire les coûts de chauffage.

Louise Laferrière: On a un petit côté granole: on fait du compost depuis près de 20 ans et on possède une voiture Prius.

Avez-vous craint l'inconnu que représentaient ces technologies et caractéristiques écologiques propres à la maison?

GD: Pas du tout! Par exemple, le toit solaire, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Le vendeur nous a expliqué que nos coûts énergétiques seraient beaucoup moins élevés et que nous trouverions la température confortable. Avec le temps, on a appris à composer avec la domotique et toutes les technologies pour réduire notre consommation d'électricité. Et on en paie moins aujourd'hui qu'en 2009.

LL: Je ne suis pas très techno, mais tout se fait tellement simplement. On n'a jamais eu de problèmes, sauf un petit pépin qu'on a réglé facilement en remplaçant un petit morceau de la géothermie. On connaît bien notre maison.

Pourquoi la vendez-vous?

LL: On ne rajeunit pas! J'ai 72 ans maintenant. À deux dans une maison de trois étages, ça commence à être grand. Et le terrain de trois acres exige beaucoup d'entretien. Par contre, la maison ne demande pas plus d'entretien que les maisons normales.

GD: Ça va nous faire un pincement au coeur de la laisser. Nous y avons passé des années extraordinaires!

Croyez-vous que les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour ce type de maison?

LL: Selon les comparables dans le boisé de la Héronnière, on ne peut pas baisser le prix énormément. Il faut dire qu'on a fait plusieurs ajouts: sous-sol aménagé, ajout d'un garage, véranda avec plancher de céramique qui offre une vue magnifique sur le côté sauvage du mont Orford, ajout de comptoirs de cuisine et de robinetterie luxueux. On a investi beaucoup après l'achat. Mais on ne prévoit pas faire un énorme gain en capital là-dessus.

Ecoterra, une maison écologique

• Système de chauffage et de climatisation géothermique

• Le surplus de chaleur généré par le compresseur est utilisé pour préchauffer l'eau chaude domestique.

• 40 % du chauffage est de source solaire (fenêtres situées stratégiquement, utilisation de masse thermique et d'éléments d'ombrage)

• Niveau d'isolation élevé et étanchéité à l'air supérieure

• Toiture solaire composée de 21 laminés photovoltaïques de 136 W chacun. Les surplus d'électricité produits sont vendus à Hydro-Québec.

• La chaleur intense produite sous la toiture est récupérée.

• Système de récupération de la chaleur des eaux usées