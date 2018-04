Jeunes acheteurs en série

Le pouvoir d'achat

Gaby Tétreault, 29 ans

Nombre d'unités locatives: 25 unités résidentielles et commerciales dans la banlieue sud de Montréal

Premier achat: Triplex à 19 ans

Pourquoi avoir choisi d'investir en immobilier?

À l'époque, j'étais menuisier et je construisais et rénovais des immeubles résidentiels pour des propriétaires. Je me suis dit que j'allais essayer d'éliminer une étape et acheter moi-même les immeubles. D'après ce que je voyais, ça ne semblait pas trop difficile: acquérir l'immeuble, faire des travaux et augmenter la valeur. C'est ce que j'ai fait et, petit à petit, j'ai pris goût à ça.

Cinq ou six mois après le premier achat, j'ai acheté un terrain pour construire un immeuble multilogement avec un rez-de-chaussée commercial. Le vendeur ne m'a pas pris au sérieux. Je me souviens, je venais de vendre ma voiture et je n'avais pas encore reçu le nouveau véhicule alors j'y suis allé en vélo. J'ai tout de même négocié avec lui, avec le peu d'expérience que j'avais. Il a accepté. Je suis allé à la municipalité pour voir ce que je pouvais faire avec le terrain. Un an plus tard, j'y avais construit trois logements et quatre commerces.

Comment voyez-vous votre avenir dans l'immobilier?

La première fois où j'ai réalisé le pouvoir d'achat réel que j'avais, c'est lorsque j'ai acheté mon troisième immeuble. J'avais suffisamment d'équité sur les deux premiers pour pouvoir acheter le troisième sans donner aucun comptant. J'ai démarré mon entreprise en construction pour pouvoir voler de mes propres ailes, du côté professionnel. Avec le Club d'investissement immobilier du Québec (CIIQ), les formations et mon réseau de contacts, j'ai bâti une clientèle presque exclusivement en multilogement.

J'ai comme but de faire de l'immobilier un travail à temps plein. Jusqu'à ce que j'aie atteint un objectif de 50 portes, je vais garder mon entreprise de construction comme emploi à temps plein.

Selon vous, en quoi investir est différent aujourd'hui?

Ceux qui ont acheté dans les années 2000, il leur suffisait d'attendre pour que leurs immeubles prennent de la valeur, même s'ils s'en occupaient à peine. Le boom est passé. Il faut être plus stratégique lorsque l'on fait des investissements.

C'est d'autant plus important de bien s'entourer. Heureusement, on ne sent pas du tout un esprit de compétition dans ce domaine. Le soleil brille pour tout le monde. On s'entraide, on partage nos expériences, personne ne veut garder ses trucs pour lui seul.

Que diriez-vous à un jeune investisseur qui souhaite se tourner vers l'immobilier?

Tout faire par soi-même, c'est beaucoup plus difficile que d'aller chercher les connaissances auprès de ceux qui les ont déjà. En achetant un immeuble, on achète une entreprise. Il faut avoir envie de gérer les locations, aimer être avec la clientèle, travailler en dehors des heures standard de 9 h à 17 h, accepter d'en faire un peu plus, surtout au début. Mais en fin de compte, je crois que ça peut assurer un très bel avenir.