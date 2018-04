 Week-ends visites libres: plus de flexibilité pour magasiner et comparer 

Faciliter ses démarches

Même si les bureaux des ventes des projets résidentiels sont ouverts les week-ends, tous ne sont pas à l'aise à l'idée d'entrer simplement pour poser quelques questions. Pendant ces deux fins de semaine, les promoteurs participants augmentent leurs effectifs. «Cela devient beaucoup plus simple pour ceux qui songent à acheter une habitation neuve et entreprennent leurs recherches, souligne Jacques Beaulieu, président fondateur des Week-ends visites libres. Pour ceux qui sont plus avancés dans leurs démarches, c'est l'occasion de comparer et de valider leur choix.»

Cerner ses besoins

Les projets inscrits sont tous clairement identifiés sur le site internet de la campagne promotionnelle. Ils sont regroupés selon leur emplacement (municipalité, quartier). La liste est aussi subdivisée en fonction des besoins pour aider à mieux cibler les recherches (abordables, pour les familles, luxe accessible, de prestige, 55 ans et plus, à louer). Certains projets viennent d'être lancés, d'autres se trouvent à une étape plus avancée.