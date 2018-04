Vues en voie de disparition

Que faire si on perd une vue?

Les copropriétaires qui perdent la vue offerte par leur condo et dont la valeur de revente diminue ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

En effet, les possibilités de recours sont presque inexistantes. «Je ne pense pas qu'il y a de recours dans le domaine du développement urbain, dit Jacques Gobeil, directeur du service-conseil en habitation de CAA-Québec. Si vous perdez votre vue après deux ou trois ans, vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre avec.»

Même son de cloche du côté de Me Stefania Chianetta, avocate spécialisée en droit de l'immobilier. «Les acheteurs doivent demeurer plutôt prudents, dit-elle. Je dis toujours aux acheteurs de lire la déclaration commune de propriété et d'aller consulter les schémas d'aménagement du quartier à la Ville. Dans le cas d'une copropriété horizontale [propriété commune du terrain qui ceinture la maison], si la déclaration commune stipule qu'on peut construire un immeuble de six étages sur le terrain adjacent, il y a possibilité de recours si le promoteur va au-delà de six. Sinon, il n'y a pas beaucoup de possibilités de recours.»

Vue protégée

Peut-on inclure une clause qui garantit la vue offerte par son condo? «On peut toujours essayer de négocier une clause», dit Me Stefania Chianetta. Toutefois, indique-t-elle, il est très difficile de l'obtenir. «Les projets d'un promoteur sont standardisés.»

Même son de cloche du côté de Jacques Gobeil, de CAA-Québec. «Un acheteur peut essayer de négocier la protection de la vue de son condo, affirme-t-il. Si le propriétaire vous dit qu'il ne bloquera pas votre vue, vous pouvez demander de mettre une clause disant qu'il s'engage à la protéger, mais c'est rare».

Choisir sa vue

La hauteur

Quand vient le temps d'acheter un condo pour la vue, voici ce dont il faut tenir compte... pour ne pas la perdre.

«Il faut considérer le niveau de l'étage, car plus on est haut, meilleure est la vue. Et elle a moins de risque d'être obstruée ensuite.» - Jacques Gobeil, CAA-Québec

La déclaration commune de copropriété

«La déclaration commune de copropriété contient des indices sur le plan global du promoteur. C'est pourquoi il est important d'en prendre connaissance. Si le promoteur possède un terrain vacant à côté, rien ne peut l'empêcher d'y construire une nouvelle tour.» - Me Stefania Chianetta

La vocation des terrains adjacents

«Il faut s'informer de la vocation des terrains adjacents pour savoir si de grandes tours sont à venir. La Ville peut dire combien d'étages un immeuble sur le terrain d'à côté peut avoir. En fait, plus il y a de terrains vacants à proximité, plus il y a de chances que de nouveaux projets soient entrepris et que la vue soit perdue à l'avenir.» - Jacques Gobeil, CAA-Québec

Les espaces verts du quartier

«L'acheteur peut se renseigner sur les espaces verts du quartier et sur les plans de la Ville en matière d'espaces verts. Plus il y a d'espaces verts, plus belle est la vue et moins il y aura de tours à proximité.» - Sylvie Ménard, courtière

Les projets approuvés et déposés

«L'acheteur doit consulter la Ville pour se renseigner sur les projets de développement immobilier approuvés et déposés pour le quartier. Ça lui donnera une idée des tours qui seront construites dans le quartier et des chances de perdre ou de garder sa vue.» - Sylvie Ménard, courtière