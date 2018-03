Courtiers sous pression

Vive concurrence

Vendre avec un agent ou planter sa pancarte sans faire appel aux services d'un courtier immobilier? Voilà la question que se posent de nombreux propriétaires de maison, de condo ou de «plex», qui hésitent entre signer une entente avec un courtier ou s'en remettre aux services d'une firme qui conseille les vendeurs, comme DuProprio.

Les choix qui s'offrent aux vendeurs sont de plus en plus nombreux et tous ne sont pas prêts à verser une commission de 5 % à un courtier pour trouver un acheteur. Pour cette raison, ils seraient de plus en plus nombreux à tenter de vendre par eux-mêmes, pour économiser sur la commission.

«Le marché a beaucoup changé, concède le courtier Raynald Demers, de Century 21. On doit se battre contre des concurrents qui tentent de tuer la business», lance-t-il à propos de la firme DuProprio.

Mais il ajoute, du même souffle: «Ça nous oblige à revoir nos méthodes pour répondre aux besoins de nos clients. Parce qu'il faut comprendre que dans notre métier, il y a de bons courtiers et des courtiers qui n'ont pas une bonne compréhension du marché.»

Sur la question des commissions, il déplore que certains courtiers aient tendance à exagérer et à ne pas tenir compte de l'évolution du prix des maisons ces dernières années.

«Il y en a qui touchent jusqu'à 30 000 $ (à un taux de 6 %) pour une maison de 500 000 $, relève-t-il. Je trouve ça indécent, étant donné que le travail est le même, peu importe le prix de la maison. Ça nuit à l'image de la profession. C'est ça que les gens retiennent de notre travail, que nous touchons des commissions trop élevées.»

«Dans mon cas, je ne demande pas plus de 4 % à mes clients lors d'une transaction, et pas plus de 10 000 $, peu importe le prix de vente de la propriété.»

Les temps changent...

Chose certaine, précise Marco Dodier, président et chef de la direction de la firme DuProprio, «les temps changent» et «ce n'est plus vrai que les gens sont prêts à payer une commission à un courtier», croit-il.

«J'imagine que c'est la raison qui explique pourquoi nous connaissons une forte croissance, avec une part de marché de 20 %, fait-il valoir. Une pancarte sur cinq, au Québec, est aux couleurs de DuProprio. On nous choisit pour le bénéfice économique et pour la qualité de nos services.»

«On dérange l'industrie et il se fait beaucoup de désinformation à notre sujet. On veut faire croire que nous faisons du courtage immobilier, alors que ce n'est pas le cas. Nous aidons plutôt nos clients à vendre leur propriété. Nous sommes un facilitateur de transactions.»

Une question d'image

Marco Dodier a l'impression que les courtiers sont de plus en plus sous pression, en raison de la concurrence que son entreprise leur livre sur le terrain de la revente. «J'imagine que leur marché est un peu moins grand depuis qu'on a mis en lumière que c'est beaucoup d'argent, soulève-t-il, une commission de 5 % sur une maison qui a pris beaucoup de valeur ces dernières années.»

Et qu'en pense Nathalie Clément, à la tête de l'agence Via Capitale du Mont-Royal, sur le Plateau? Les courtiers sont-ils trop bien payés pour vendre des propriétés?

«Ceux qui gagnent bien leur vie dans l'immobilier travaillent généralement sept jours par semaine, rappellent leurs clients dans la demi-heure et consultent jusqu'à 100 courriels par jour», énumère-t-elle.

«Si on veut réussir dans cette profession, il faut être prêt à se plier aux exigences de nos clients, qui s'attendent à ce qu'on soit toujours disponible», précise la propriétaire de l'agence qui compte 70 courtiers.