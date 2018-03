Règles hypothécaires: entre le rêve et la réalité

Avril 2017, Johnny Pierre, 29 ans, et sa conjointe Judith Daniel viennent d'accueillir leur premier enfant. Après une longue période de réflexion, le jeune couple décide d'acheter une maison. Commence alors une folle aventure qui allait prendre plusieurs mois et où ils allaient devoir faire beaucoup de concessions sur leur projet.

Le couple décide d'abord de mener des recherches pour trouver une maison à Montréal. « Ma conjointe et moi habitions dans Rosemont depuis plusieurs années, dit M. Pierre. Nous travaillons aussi à Montréal, donc pour toutes ces raisons, nous voulions rester à Montréal. »

M. Pierre et sa conjointe, dont le revenu combiné atteint environ 90 000 $, font alors la connaissance des modifications introduites par le gouvernement fédéral dans les règles d'admissibilité aux prêts hypothécaires, dont les tests de résistance.

Au moment de mener leurs recherches, une institution financière accepte de financer l'achat de leur maison à un taux de 2,74 %. Mais, la simulation menée à 4,74 % les rend inadmissibles pour la grande majorité des maisons qu'ils visitent. « On voulait avoir une maison où élever nos enfants, disent-ils. On ne voulait pas acheter une maison aujourd'hui et devoir en acheter une autre après deux années au cas où on déciderait d'avoir un deuxième enfant. On a essayé pour une maison de 400 000 $ à Montréal, mais on a échoué au test. Le courtier nous a dit que le test nous a enlevé une marge de 60 000 à 100 000 $ environ. »

Le jeune couple ne veut pas faire trop de concessions sur les caractéristiques de la maison qu'il désire. Il décide donc de laisser tomber Montréal et de lancer des recherches en banlieue.

« On voulait une maison qui répondait vraiment à nos besoins. Accepter d'aller chercher en banlieue a fait une grande différence. » Le couple trouve finalement une maison qui répond à ses attentes à Sainte-Catherine, à 30 minutes du centre-ville.

M. Pierre est catégorique : d'après lui, les tests de résistance ont joué beaucoup dans sa décision. « On était qualifiés pour une maison de 300 000 $ à Montréal, a-t-il dit. Mais on voulait se laisser une marge de manoeuvre supplémentaire dans notre revenu. On ne voulait pas s'endetter au maximum de notre qualification. On était donc obligés de partir en banlieue. »

Paul Cardinal, directeur du service analyse de marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), explique que les prix élevés dans certains marchés comme Toronto ou Vancouver ont poussé beaucoup de ménages à emprunter au maximum permis, ce qui les rendait vulnérables à la moindre hausse des taux d'intérêt. Alors, le gouvernement a voulu protéger les ménages du surendettement en introduisant ces modifications. « Comme la perspective des taux est à la hausse, on voulait donner une certaine marge de manoeuvre à ceux qui empruntent à un taux bas au cas où les taux augmentent », dit M. Cardinal.

Par ailleurs, le jeune couple affirme être conscient de cet enjeu. « Nous sommes d'accord avec l'idée de protéger les gens du surendettement, dit Johnny Pierre. C'est pour cela que nous avons refusé d'aller au maximum du montant auquel nous sommes admissibles. Nous avons laissé une marge au cas où quelque chose arrive, par exemple si l'un de nous deux perd son emploi ou tombe malade. »

Aujourd'hui, les jeunes parents affirment être satisfaits, au moins en partie, de leurs décisions. « Financièrement et en ce qui concerne la maison que nous voulions, c'était la chose à faire », disent-ils. Mais ils affirment que le test complique le processus d'acquisition d'une maison pour les jeunes couples. « Je pense que ça va empêcher beaucoup de jeunes couples d'acheter la maison de leurs rêves, dit Johnny Pierre. Beaucoup de personnes seront obligées d'acheter une maison plus petite que ce dont ils ont besoin. »

Une incidence sur de nombreux acheteurs

Les nouvelles modifications influencent manifestement les décisions d'achat, selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL).

Selon les résultats de sa plus récente enquête auprès des consommateurs, la SCHL estime que « les dernières modifications apportées aux règles d'admissibilité en matière de prêts hypothécaires auront une incidence sur les décisions d'achat d'un accédant à la propriété sur cinq, parmi ceux qui n'en étaient pas au courant ».

En 2017, « 19 % des acheteurs ont indiqué que les modifications ont influencé leurs décisions, 6 % des acheteurs ont indiqué que les nouvelles règles les ont contraints à acheter une habitation plus petite et 5 % ont simplement décidé d'acheter dans un autre emplacement », indique une porte-parole de l'organisme, Audrey-Anne Colombe.